Ce malware extrêmement dangereux se cache dans la RAM de votre PC et les antivirus sont impuissants

Les équipes de BitDefender ont découvert un malware très sophistiqué capable d'infecter les PC via la mémoire RAM. Il est quasi indétectable et les antivirus classiques ne peuvent rien contre lui.

Les malwares se cachent là où ils peuvent. Normal, vous n'allez pas volontairement installer un programme dont le nom est “Virus_qui_va_voler_votre_argent.exe“. Entre les cybercriminels et les experts en cybersécurité, c'est le jeu du chat et de la souris. Les premiers cherchent à rendre leur programmes malveillants les plus discrets possibles, les seconds à les détecter au plus tôt, voire avant leur déploiement.

Heureusement pour nous, même les virus les plus sophistiqués laissent quelques traces permettant de les repérer à un moment ou un autre. Cela n'empêche pas qu'ils aient déjà fait des victimes, mais au moins ça permet de prévenir les utilisateurs. Dans le cas du malware dont il est question ici, connaître son existence ne va pas changer grand chose cela dit. Et pour cause : les logiciels de protection classiques ne peuvent rien contre lui.

Les antivirus n'arrivent pas à se débarrasser de ce malware quasi invisible

Découvert par les équipes de BitDefender, EggStreme est un malware qui vient se nicher dans la mémoire RAM des ordinateurs. Selon les chercheurs, il est développé par un groupe basé en Chine. Pour parvenir à leurs fins, les pirates infectent un fichier Windows légitime, par exemple WinMail.exe, avec un fichier DLL corrompu. Un script lance son installation sans que les systèmes antivirus s'alarment de quoi que ce soit.

Une fois EggStreme chargé dans la mémoire RAM, les hackers peuvent activer l'une de ses 58 commandes (au minimum) pour, entre autres : faire des captures d'écran, voler des fichiers, exécuter du code à distance, installer d'autres malwares, enregistrer les frappes du clavier… Le tout en restant presque invisible.

BitDefender indique que pour l'instant, seules les solutions de sécurité sophistiquées dites comportementales peuvent détecter le malware. Un utilisateur lambda n'y a pas accès. Le programme a déjà infecté une entreprise militaire des Philippines, où il a été repéré, et risque de continuer sur sa lancée.