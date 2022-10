Amazon lance un nouveau hub pour faire ses achats à prix réduit

Amazon vient d'annoncer ce lundi 3 octobre 2022 le lancement d'Amazon Access, un nouveau hub qui centralise les programmes, les réductions et les fonctionnalités offertes par la plateforme pour faire ses achats à moindre coût.

Ce 28 septembre, Amazon a tenu sa conférence annuelle dédiée à la présentation de ses futurs produits et services. Le géant du e-commerce a notamment levé le voile sur la Kindle Scribe, sa première liseuse dotée d'un stylet ou encore ses Amazon Echo Dot de 5e génération équipées d'un répéteur Wi-Fi.

Or, l'entreprise américaine vient de faire une nouvelle annonce ce lundi 3 octobre 2022. En effet, Amazon a confirmé via un communiqué le lancement d'Amazon Acesss, un tout nouveau hub qui centralise les programmes, les réductions et les fonctionnalités offertes par la plateforme pour faire des achats à moindre coût.

“Dans un contexte économique difficile, où de nombreux personnes sont confrontées à une hausse des coûts pour leurs besoins essentiels, nous voulons que nos clients soient informés de toutes les offres accessibles disponibles sur Amazon, quelle que soit leur situation”, a déclaré Amazon.

Amazon veut aider ses clients à payer moins cher

Ce nouveau hub Amazon Access permet aux clients d'accéder à diverses informations sur de nombreuses options comme le paiement avec SNAP EBT (un programme fédéral d'aide alimentaire destiné à fournir des prestations sociales aux personnes et familles les plus démunies) ou Amazon Layaway.

Ce service permet aux utilisateurs de réserver des articles éligibles pour 20% du coût total et de payer le reste de la somme en plusieurs fois dans un délai de 8 semaines. Via le hub, les clients pourront également mettre la main sur des coupons et des offres de réduction sur des produits “essentiels” tous les jours.

Par ailleurs, Amazon Access abrite également plusieurs options d'accessibilité. C'est ici que les clients pourront changer la langue de l'interface, s'informer sur les fonctions d'accessibilité et connecter le service clientèle en charge de ce domaine particulier. Les utilisateurs pourront également obtenir des précisions sur la nouvelle offre Prime Access.

Il s'agit d'une formule à prix réduit de l'abonnement Amazon Prime proposée à 6,99 $ au lieu des 14,99 $ demandés depuis la récente augmentation opérée par Amazon. Notez que cet offre est accessible uniquement aux personnes titulaires de certaines aides gouvernementales américaines. Pour l'instant, Amazon Access n'est disponible qu'aux Etats-Unis et on ne sait pas encore si Amazon compte proposer ce hub dans d'autres pays comme la France.