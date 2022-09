Amazon Echo Dot (2022) : l’enceinte connectée de 5e génération fait aussi répéteur Wi-Fi

Amazon a annoncé hier une série de nouveaux appareils, dont la nouvelle génération de certains des haut-parleurs Alexa préférés de la société, l'Echo Dot, l'Echo Dot avec horloge et l'Echo Dot Kids, ainsi qu'une mise à niveau de l'Echo Studio.

En plus de sa Kindle Scribe, la première liseuse équipée d’un stylet, Amazon a dévoilé lors d’une conférence hier soir de nouvelles enceintes connectées Echo Dot de cinquième génération. L'Echo Dot standard est désormais doté d'un nouveau haut-parleur complet personnalisé, qui présente l'excursion la plus élevée de tous les Echo Dot et prétend offrir des voix plus claires et des basses deux fois plus performantes tout en ayant la même taille. Les utilisateurs de l'Echo Studio pourront également profiter de l'audio spatial, la dernière tendance en matière de technologie d'amélioration de l'audio. Ce traitement audio personnalisé s'appuie sur la technologie audio 3D d'Amazon.

Amazon a également annoncé une mise à jour de taille pour le tout nouveau Amazon Echo Dot (5e génération), ainsi que les anciens Amazon Echo (2020) et Amazon Echo Dot (2020). Ces derniers peuvent désormais désormais contribuer à renforcer le signal Wi-Fi autour de votre maison en faisant partie de votre installation Wi-Fi maillée Eero. En d’autres termes, votre enceinte connectée peut faire office de répéteur Wi-Fi.

Amazon met également à jour ses autres enceintes connectées

De son côté, l'Echo Dot avec affichage de l'horloge va désormais au-delà de l'heure pour afficher les événements du calendrier et les informations sur les médias, ce qui en fait un complément utile pour tous ceux qui recherchent une enceinte intelligente élégante et compacte pour une table de chevet ou un bureau.

L'Echo Dot et l'Echo Dot avec horloge sont dotés de nouveaux capteurs (dont un de température) qui permettent des expériences Alexa plus contextuelles, comme la possibilité de demander à Alexa d'allumer automatiquement votre ventilateur intelligent lorsqu'il fait trop chaud à l'intérieur. La nouvelle génération ajoute également un accéléromètre pour permettre de nouvelles commandes gestuelles par tapotement, de sorte que vous pouvez simplement tapoter le haut de l'appareil pour mettre en pause et reprendre la musique, désactiver les minuteries ou mettre fin à un appel.

L’Echo Dot est actuellement disponible en précommande sur Amazon à un tarif de 59,99 euros. Il sera ensuite disponible le 20 octobre prochain en trois coloris : Blanc, Anthracite et Bleu Marine.