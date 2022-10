La PS5 est jailbreakée, Google s’attaque aux bloqueurs de pub sur Chrome, c’est le récap

Un pirate est enfin parvenu à jailbreaker la dernière console PS5 de Sony, Google veut mettre à mal l’efficacité des ad-blockers sur Chrome, les derniers détails de la fiche technique des Pixel 7 ont été révélés, c’est le récap.

Après plusieurs années sur le marché, la PS5 de Sony n’est finalement pas réussie à résister aux pirates qui cherchaient à la jailbreaker. De son côté, Google va mettre à jour son navigateur Chrome vers une nouvelle plateforme d’extension appelée Manifest V3, qui pourrait bien signer la fin des bloqueurs de publicités. Enfin, les deux prochains smartphones de Google, les Pixel 7 et 7 Pro, ont vu l’intégralité de leur fiche technique être dévoilée. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 3 octobre 2022.

La PlayStation 5 a été jailbreakée par un pirate

Un hacker connu sous le nom de SpecterDev a signalé être parvenu à jailbreaker la PS5 de Sony. Dans une vidéo, le pirate dévoile avoir réussi à exploiter une vulnérabilité du moteur de rendu Webkit, et plus précisément en accédant à Internet par le protocole IPv6 pour charger son propre code. Ce dernier lui permet d’accéder aux réglages normalement réservés aux développeurs, à savoir les paramètres de débogage de la console. Le jailbreak ne fonctionne pour l’instant qu’avec la version 4.03, et il reste à savoir à quoi un tel jailbreak pourrait bien servir.

Lire – PlayStation 5 : ça y est, un hacker est parvenu à la jailbreaker

Google veut mettre fin aux bloqueurs de pub sur Chrome en 2023

Alors que les bloqueurs de pub sont une des armes les plus utiles pour les internautes qui naviguent souvent sur le Web, ceux-ci pourraient bien ne pas survivre à la prochaine mise à jour majeure de Chrome. Google veut déployer Manifest V3, un nouveau cadre de permissions et de capacités pour les extensions Chrome qui introduira des règles plus strictes pour améliorer la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Ce dernier arrivera dès juin 2023 pour tous les utilisateurs, et devrait grandement réduire l’efficacité des ad-blockers.

Lire – Google Chrome : votre bloqueur de pub risque de ne plus fonctionner en 2023, voici pourquoi

Les Pixel 7 et 7 Pro ne réservent plus aucun secret

Comme chaque année, on connait tout des prochains smartphones de Google avant leur sortie. Une image officielle de Google a dévoilé les derniers détails au sujet des deux appareils. Désormais, on sait que les prochains Pixel 7 et 7 Pro seront enfin compatibles avec la reconnaissance faciale, notamment grâce à un nouveau capteur selfie. De plus, le modèle Pro profitera bien d’un capteur photo périscope plus performant offrant un zoom optique 5X.

Lire – Pixel 7 : la fiche technique officielle mentionne un zoom optique 5X et la reconnaissance faciale