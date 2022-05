Amazon Kindle va enfin supporter les livres électroniques au format ePub

Après 15 ans, Amazon va enfin se plier à la concurrence et prendre en charge sur ses liseuses Kindle le format ebook ePub utilisé par la grande majorité des librairies en ligne, des éditeurs et des services concurrents.

Comme pour les formats de vidéo et de musique, il existe un certain nombre de formats différents pour les livres électroniques. Depuis leur sortie, Amazon utilise son propre format propriétaire sur ses liseuses Kindle, ce qui signifie que si vous achetiez un livre en dehors de l'écosystème d'Amazon et que vous souhaitez le lire sur votre Kindle, vous deviez modifier le format du fichier pour l’ajouter.

Cependant, comme l’a repéré Good E-Reader, Amazon prévoit désormais de déployer en 2022 une nouvelle mise à jour de l'application “Send to Kindle” qui intégrera les fichiers ePub et les convertira en un type de fichier compatible avec Kindle avant de les envoyer à votre liseuse. Ce changement de politique pourrait donc régler le plus gros défaut des appareils Kindle : leur format propriétaire.

Les Kindle pourront accueillir des livres électroniques achetés en dehors d’Amazon

Jusqu'à présent, les appareils Kindle ne pouvaient pas lire le format ePub. Seuls les livres au format KF8/AZW3, ou encore les livres électroniques achetés sur Amazon étaient acceptés. Pour rappel, Amazon prend également en charge les fichiers au format « .Mobi », qu’elle a acquis avec la société française Mobipocket en 2005, le précurseur du format « .AZW ». Les propriétaires de Kindle devaient alors jusqu’à présent convertir manuellement leur bibliothèque d'ebooks dans un format plus adapté à Amazon avec une application comme Calibre, mais le processus n’était pas à la portée de tous.

Grâce à l’application Send to Kindle sur Android, PC, Mac, Chrome, il sera donc bientôt plus simple que jamais d’envoyer vos livres via l'adresse électronique associée à votre Kindle. On imagine qu’un tel changement pourrait permettre à Amazon de booster les ventes de sa liseuse, qui a récemment eu droit à de nouvelles versions Kindle Paperbook 2021 avec des écrans plus grands et une connectique USB-C.

La mise à jour devrait être déployée à la fin de l’année 2022, mais aucune date précise n’a pour l’instant été communiquée. Il faudra également attendre qu’Amazon confirme lui-même l’arrivée d’un tel changement.