Des cinémas russes qui piratent, des milliers de Tesla rappelées au garage, c’est le récap

Tesla est obligé de rappeler 50 000 voitures à cause d’un bug sur le compteur de vitesse, Skyline est le premier émulateur Nintendo Switch pour Android et les cinémas russes doivent s’adapter à cause de la guerre en Ukraine. C’est l’heure du grand récap du 3 mai 2022 !

Les cinémas Russes embrassent le piratage pour continuer à vivre

L’invasion de l’Ukraine par la Russie entraîne des conséquences étonnantes. De nombreux studios Hollywoodiens ont décidé de ne plus sortir leur film dans le pays de Vladimir Poutine. Les cinémas Russes sont donc obligés de s’adapter, selon Torrent Freak qui a noté une recrudescence du piratage par les exploitants locaux. Ces derniers ne se cachent d’ailleurs pas et n’hésitent pas à faire la promo du dernier blockbuster en date, pourtant non distribué.

La Nintendo Switch émulée sur Android

Jouer à la Switch sur Android ? C’est possible avec l’émulateur Skyline. Ce dernier reprend l’architecture de Yuzu et Ryujinx, deux émulateurs PC performants, pour l’adapter au format smartphone. Si l’émulation est bien évidemment vue d’un très mauvais œil par Nintendo (car illégale), n’en reste pas moins l’exploit technique tout de même intéressant. Pas de quoi remplacer le confort d’une Switch (les jeux ne dépassent pas les 40 FPS sur un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1), mais tout de même.

Tesla face à un souci de taille

Tesla fait face à un nouveau problème. Le constructeur automobile est en effet obligé de rappeler au garage plus de 50 000 Model 3 produites entre 2018 et 2022. La cause ? Un bug sur le compteur de vitesse. Ce dernier n’affiche pas quelle unité de mesure est utilisée entre les miles ou les kilomètres. Cela pourrait être gênant de confondre les deux !

