Une famille est espionné via un AirTag à Disney, Netflix gagne des abonnés grâce au piratage, c’est le récap

Une famille espionné via un AirTag à Disney, Netflix et Disney+ qui gagnent des abonnés grâce au piratage des séries, un tutoriel pour installer le launcher de Nothing sur la grande majorité des smartphones Android, c'est le récapitulatif des news essentielles du lundi 2 mai 2022.

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité de l'univers Android et du high-tech ce lundi 2 mai 2022 ? Pas de problème, dans cet article nous résumons pour vous les news essentielles de la veille. Au programme, un tutoriel pour installer le launcher de Nothing, la jeune marque cofondée par Carl Pei, le papa de OnePlus. On continue ensuite avec une hausse du nombre d'abonnés chez Netflix et Disney+ grâce au… piratage. L'autre actu phare du jour, c'est cette histoire inquiétante contée par une famille, qui assure avoir été suivie dans un parc Disney grâce à un AirTag. C'est parti pour le résumé !

Comment installer le launcher Nothing sur son smartphone Android

Nothing vient de lancer une bêta ouverte pour son nouveau Launcher. Selon les dires du constructeur, cette bêta est accessible uniquement sur certains smartphones. Néanmoins et grâce un fichier APK officiel, il est possible de tester le nouveau launcher sur de nombreux appareils Huawei, Xiaomi, Sony et bien d'autres. Voici la marche à suivre pour le faire.

En savoir plus : Comment installer le Launcher de Nothing sur votre smartphone Android ?

Netflix et Disney+ gagnent des abonnés grâce au piratage

D'après une nouvelle étude, le piratage ne serait pas si néfaste que ça pour les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+. En effet, l'étude révèle que les séries piratées font l'objet d'un bouche-à-oreille qui amènent les utilisateurs à s'inscrire sur les services de streaming. Les chercheurs estiment que les effets engendrés par le buzz médiatique autour d'une série piratée compensent les conséquences négatifs du piratage.

En savoir plus : Netflix et Disney+ gagnent des abonnés grâce au piratage de séries

Une famille assure qu'un AirTag a été utilisé pour les espionner

Une famille américaine explique avoir été espionné lors d'une visite dans un parc Disney. D'après eux, une tierce personne aurait glissé un AirTag dans leurs affaires pour le suivre durant toute la journée. Jennifer Gaston, l'adolescente de la famille, a reçu une notification alarmante sur son iPhone alors qu'ils rejoignaient la voiture.

En savoir plus : Une famille assure qu’un AirTag a été utilisé pour la pister dans un parc Disney