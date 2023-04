Amazon jette Halo à la poubelle, adieu les objets connectés dédiés à la santé

Amazon a décidé de fermer sa division Halo, spécialisée dans la santé. Amazon cesse de vendre avec effet immédiat ses trois produits Halo et prévoit de licencier une partie de l'équipe Halo.

Amazon a annoncé qu'elle fermait sa division Halo, qui vend des trackers de santé et de sommeil. Cela donnera évidemment lieu à de très nombreux licenciements chez Amazon, mais cette annonce marque surtout la fin de la commercialisation de nombreux appareils dédiés à la santé. Cette nouvelle fait suite à une autre décision importante d’Amazon : celle de mettre Alexa de côté pour se concentrer sur d’autres projets.

« Nous avons pris la décision difficile de mettre fin au programme Halo, ce qui entraînera une réduction des effectifs », a déclaré Melissa Cha, vice-présidente d'Amazon chargée de la maison intelligente et de la santé. « Plus récemment, Halo a été confronté à des vents contraires importants, notamment un segment de plus en plus encombré et un environnement économique incertain. Bien que nos clients apprécient de nombreux aspects de Halo, nous devons prioriser les ressources et maximiser les avantages pour les clients et la santé à long terme de l'entreprise ».

Les produits Halo vont cesser de fonctionner

Amazon a envoyé aujourd'hui une note à ses clients Halo pour leur annoncer la fermeture de sa division Halo Health, à compter du 31 juillet. Pire encore, Amazon précise que le Halo Band original et les trackers de fitness Halo View, ainsi que le tracker de sommeil de chevet Halo Rise et l'application correspondante, ne fonctionneront plus à partir du 1er août.

La bonne nouvelle, c’est que l'annonce comprend des informations sur les licenciements, ainsi que le remboursement intégral du matériel acheté au cours des 12 derniers mois. Pour les autres, aucune solution de remplacement n’est prévue.

Le Halo View est sorti en décembre 2021, et le Halo Band en août 2020. Le bracelet Halo n'avait pas de cadran de montre, mais offrait un module de capteur porté au poignet avec un accéléromètre, un capteur de température, un moniteur de fréquence cardiaque, deux microphones et un voyant lumineux. Il était utilisé avec une application qui affichait les données de santé collectées par le bracelet.

Les premiers utilisateurs de ces trackers intelligents, censés leur donner « une vision globale de leur santé et de leur bien-être », selon Amazon, se retrouveront avec des bracelets inutiles et ne seront pas remboursés (à l'exception des frais d'abonnement prépayés et inutilisés).