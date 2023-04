NES : 40 ans plus tard, voici le premier jeu de la console avec un mode multijoueur en ligne

Qui aurait cru qu’un jour, il serait possible de jouer à un multijoueur en ligne avec un titre NES ? C’est pourtant bien possible, grâce au projet un peu fou du développeur français Sylvain Gadrat. Intitulé Super Tilt Bro, ce jeu intègre une puce WiFi dans sa cartouche, qui permet à la console de se connecter à Internet.

Le monde du jeu vidéo doit beaucoup à la NES, console précurseure dans bien des domaines sortie pour la première fois en 1983. Mais, aussi révolutionnaire soit-elle, la machine ne se connectait pas encore à Internet, et ce, pour des raisons évidentes : nous étions en 1983. Depuis, l’industrie vidéoludique a bien changé et le multijoueur en ligne est omniprésent. Ce qui a donné à Sylvain Gadrat une idée bien saugrenue : et s’il développait un jeu NES avec un mode multijoueur en ligne ?

Quelques années plus tard, nous voilà donc avec Super Tilt Bro, un projet dont la campagne Kickstarter a démarré ce mercredi 26 avril, avec un objectif de 40 000 euros. À l’heure où sont écrites ces lignes, ce seuil a déjà été dépassé, le projet ayant récolté un peu plus de 57 000 euros. Une franche réussite donc, qui était fort prévisible au vu de la portée nostalgique de la proposition, qui en plus remet au goût du jour une console vieille de plusieurs décennies.

Il est temps de ressortir votre NES du placard

Pour réaliser cet exploit, Sylvain Gadrat a ajouté une puce réseau ainsi qu’une antenne WiFi à la cartouche de son jeu, ce qui lui permet de se connecter à un serveur avec d’autres joueurs. Pour le moment seuls deux joueurs peuvent s’affronter dans les arènes proposées par le titre. Le développeur a même pensé une méthode pour réduire le temps de latence sur une session.

Pour ce faire, celui-ci a imaginé un système qui tente de deviner la prochaine action de l’adversaire. Si la prévision s’avère exacte, le jeu se déroule sans interruption. Si en revanche le système s’est trompé, un flash lumineux apparaît à l’écran pour ne pas perdre la sensation de fluidité. Autrement dit, les joueurs retrouveront toutes les sensations du multijoueur en ligne… mais sur NES, donc.