Les smartphones Android sur écoute, une arnaque au compte bancaire, c’est le récap’

Qualcomm est en pleine tourmente et espionnerait les utilisateurs de smartphones Android, certains comptes bancaires français sont inexplicablement débités de 600 €, les appels par satellite sont en passe de devenir une réalité pour tous, c'est le récapitulatif.

Hier, une journée encore bien chargée en actualités liées à la tech s'est achevée. Nous avons eu droit à une nouveauté de taille du côté de WhatsApp, qui offre enfin le moyen de lier plusieurs smartphones au même compte. Nous avons également appris que Windows 11 bénéficie d'une nouvelle option permettant d'accéder en priorité à la dernière mise à jour en date. Enfin, nous vous avons dévoilé notre test du très attendu Star Wars Jedi Survivor. Mais ce n'est pas tout, car d'autres actualités ont aussi marqué la journée. On vous les détaille ici même.

Gare à cette arnaque au compte bancaire, elle a déjà fait de nombreuses victimes

Si vous constatez un prélèvement SEPA inconnu de plusieurs centaines d'euros sur votre relevé bancaire, vous êtes peut-être victime d'une arnaque qui pullule actuellement. Intitulé “Prélèvement européen de ENS”, ce débit s'étend de 300 à 600 euros. Il semble que des hackers aient réussi à mettre la main sur des données bancaires privées, et qu'ils les utilisent pour effectuer des opérations à tout-va. Bonne nouvelle en revanche : les victimes peuvent se faire rembourser auprès de leur banque… Si elles ne tardent pas trop à le faire, bien évidemment.

Qualcomm serait très indiscret avec les données des smartphones Android

Selon le fabricant Nitrokey, les smartphones équipés d'un processeur Qualcomm seraient un véritable nid à espions. Les puces du plus grand fabricant de SoC au monde enverraient des données vers les serveurs de l'entreprise… Tout ceci à l'insu de l'utilisateur, bien évidemment. De son côté, Qualcomm se défend en arguant que tout est conforme par rapport à sa propre politique. Pas sûr que cela suffise à convaincre les millions d'utilisateurs de smartphones Android à travers le monde, surtout quand on sait que parmi les données récoltées, on trouve notamment l'opérateur utilisé, l'adresse IP et surtout la liste des applications installées sur l'appareil.

Vous pourrez appeler par satellite à l'aide de votre smartphone actuel

C'est une grande première qui vient d'être réalisée par le géant des télécoms américain AT&T et AST SpaceMobile. Le duo a réussi à effectuer un appel vocal bidirectionnel par satellite sur un Galaxy S22 Ultra, un smartphone qui ne dispose pourtant d'aucune fonctionnalité native de ce genre. En théorie, cela offre à n'importe quel smartphone 4G LTE de pouvoir en profiter. Une véritable petite révolution se prépare du côté des télécoms.

