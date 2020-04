Amazon condamné à stopper les livraisons de PC et smartphones, des comptes Zoom piratés et voici les OnePlus 8, le récap

Amazon vient d’être condamné à cesser les livraisons de PC, smartphones et autres produits non essentiels pendant le confinement, des milliers de comptes Zoom piratés sont revendus sur le dark web et OnePlus présente enfin les OnePlus 8…On fait le point sur l’actualité d’hier.

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Amazon : la Justice interdit la livraison des PC, smartphones et tous les produits non essentiels

Saisi par le syndicat SUD, le tribunal judiciaire de Nanterre interdit à Amazon de reprendre la livraison de produits non essentiels en France. Jusqu’au 15 mai, le site de vente en ligne devra se contenter de livrer seulement les produits essentiels. Cela comprend l’alimentaire, l’hygiène et les soins médicaux. Amazon risque une amende d’1 million d’euros par jour de retard et par infraction constatée.

Zoom : les mots de passe de 500 000 comptes piratés sont en vente sur le dark web

En exploitant les failles de sécurité de l’application de visioconférence, des pirates sont parvenus à hacker 500 000 comptes Zoom. Ces comptes sont revendus sur le dark web. La société de sécurité Cyble a en effet découvert une base de données colossale comportant les adresses mail et les mots de passe des utilisateurs, les URL des conférences privées, mais aussi les clés hôtes. Ce piratage massif explique le phénomène du Zoom Bombing apparu au début du confinement.

OnePlus 8 et 8 Pro officiels : découvrez le meilleur rapport qualité-prix pour accéder à la 5G

OnePlus a présenté les OnePlus 8 lors d’une conférence en ligne. Le OnePlus 8 standard, que nous avons testé, reprend grosso modo la recette des OnePlus 7T :écran 90 Hz, recharge rapide et triple capteur photo arrière. Il est vendu au prix de départ de 699€. De son côté, le OnePlus 8 Pro, que nous avons aussi testé, se distingue avec son écran 120 Hz, un quadruple capteur photo avec 2 modules 48 mpx et la recharge sans fil Warp Charge 30 Wireless. Plus haut de gamme, le smartphone est disponible à la précommande au prix de départ de 899€.

