Amazon brade ce PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14″ (Core Ultra 7, RAM 32Go, SSD 1To)

Le site Amazon France anticipe les soldes d'hiver 2025 en proposant une grosse réduction de 500 euros sur l'achat du PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14″ incluant un Core Ultra 7, une RAM de 32 Go et un SSD de 1 To.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'hiver 2025 arrivent à grands pas et Amazon a pris la décision de brader un PC portable de la marque Lenovo. Au cours d'une vente flash à durée limitée, le Yoga Slim 7 14IMH9 du constructeur asiatique (référence 83CV003VFR) est à 999,99 euros au lieu de 1499,99 euros. Pour information, la réduction de 500 euros est effectuée automatiquement et aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile. De plus, au vu du tarif élevé du produit, le géant du commerce en ligne suggère de le payer en plusieurs fois sans frais.

Disponible dans un coloris lunaire gris, le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 lié à l'offre Amazon est un PC portable qui est équipé d'un écran WUXGA de 14 pouces ayant une résolution de 1920 x 1200 pixels et d'un clavier rétroéclairé de type AZERTY. On trouve aussi un processeur Intel Core Ultra 7 155H, une mémoire vive de 32 Go de RAM, une carte graphique Intel Arc Graphics, une batterie Li-Ion 3 cellules 65Whr, un espace de stockage de 1 To en SSD et le système d'exploitation Windows 11 Home. Quant à la connectique, un port USB 3.2 (Gen1, Always On), deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, le Wi-Fi 6E, une prise combo casque/microphone ou bien encore la technologie sans fil Bluetooth 5.3 sont de la partie.