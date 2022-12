AliExpress propose une tablette Doogee T20 10,4 pouces à prix mini pour Noël !

Faites vous plaisir pour cette fin d'année et craquez pour une tablette Doogee T20 de 10,4 pouces à prix réduit chez AliExpress ! On vous explique tout sur l'offre et cette tablette dans cet article.

Profiter de l'offre chez AliExpress

Vous cherchez des bonnes affaires pour cette fin d'année ? Bonne nouvelle : AliExpress multiplie les bons plans pour les fêtes et pour Noël ! Et parmi toutes les offres, on a trouvé une pépite : une tablette Doogee T20 de 10,4 pouces disponible pour seulement 169,99€ au lieu de 179,99€.

Pour profiter de ces 10€ de réduction, il vous suffit simplement d'ajouter le produit à votre panier. Aucun code promo n'est nécessaire ! Mais attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 24 décembre à 8h59 ! De plus, les stocks sont limités. Alors si vous êtes intéressé, il ne faut pas traîner.

Une tablette de 10,4″ avec 256Go SSD et la charge rapide

Si cette offre est très intéressante, c'est notamment parce que cette tablette offre de nombreuses prestations digne d'un appareil haut de gamme. Elle propose par exemple :

Un écran de 10,4 pouces avec résolution 2K TUV

8Go de RAM

256Go de stockage SSD

La charge rapide 18W

Une batterie de 8300 mAh

Un capteur photo arrière de 16Mpx

Un noyau Octa Unisoc T616 12nm

Android 12

2 cartes Nano SIM

Difficile de demander plus pour un prix aussi bas… La tablette Doogee T20 peut en effet vous suivre dans toutes vos activités. Que vous cherchiez un appareil pour votre travail ou pour vos loisirs, elle saura répondre à vos besoins !

Elle est vendue chez AliExpress par la boutique officielle Doogee qui bénéficie de 96,1% de clients satisfaits ayant donné 4/5 étoiles ou plus à l'enseigne. Elle propose des smartphones, des lunettes connectées, des tablettes et bien d'autres appareils High Tech.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.