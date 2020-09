Alexa peut maintenant imprimer ce que vous voulez sur demande

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, se dote d’une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique. Grâce à un partenariat avec les principaux constructeurs d’imprimantes comme Canon ou HP, Alexa peut désormais détecter votre machine et lancer une impression via une commande vocale.

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, ne cesse de se doter de nouvelles fonctionnalités depuis son lancement en 2014 (et oui déjà !). La multiplication des Skills disponibles a ajouté de très nombreuses cordes à l’arc d’Alexa. Elle peut désormais vous aider à trouver le vin qui accompagnera votre repas, ou encore vous rappeler quand il faut prendre vos médicaments.

Depuis peu, les utilisateurs et fans du Marvel Cinematic Universe peuvent profiter de la voix de Nick Fury, alias l’acteur Samuel L. Jackson. Or, en ce lundi 14 septembre 2020, Amazon annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique. En effet, Amazon a décidé de faciliter l’impression de vos documents.

Grâce à un partenariat signé avec les principaux constructeurs d’imprimantes comme HP, Canon, Epson ou encore Brother, Alexa peut désormais détecter automatiquement les périphériques compatibles à portée. Bien entendu, il faut pour cela que votre imprimante soit un minimum récente. Elle doit au moins embarquer une connexion Wi-Fi ou/et Bluetooth.

« Imprimez avec Alexa »

Il suffit ensuite de dire « Alexa, trouve mon imprimante » pour que l’assistant se charge de l’appareillage avec votre imprimante. De nombreuses commandes sont disponibles pour l’utilisateur. Notez bien qu’Alexa imprimera pour vous des modèles, que vous devrez ensuite remplir à la main.

Par exemple, si vous demandez « Alexa, imprime moi ma liste de course », l’assistant imprimera pour vous un canevas. Libre à vous de le compléter comme vous le souhaitez. Il est donc possible d’imprimer des modèles pour une liste de course, de choses à faire, mais aussi des mots croisés, des Suduku, des labyrinthes, du coloriage, une feuille à carreaux, des recettes de cuisine, etc.

Pour s’assurer que la connexion entre Alexa et l’imprimante s’est bien déroulée, il suffit de demander l’impression d’une page de test. Vous pouvez au loisir rajouter ou supprimer une imprimante de la mémoire d’Alexa. Petit plus appréciable, Alexa vous préviendra lorsque les cartouches d’encre sont bientôt vides. Pour rappel, Amazon Alexa équipe les récentes Xiaomi Mi Band 5, les dernières montres connectées du constructeur chinois.

Source : Amazon