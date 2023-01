Alexa : l’assistant d’Amazon peut maintenant mesurer votre consommation d’électricité

Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, vient de se doter d'un nouveau skill ou compétence dans la langue de Molière. Développé par Hello Watt, société spécialisée dans le conseil en énergie, cet outil permet de suivre sa consommation électrique et de gaz à la maison.

Pour éviter d'éventuelles coupures du courant en cette période de crise de l'énergie, le gouvernement invite les Français depuis plusieurs mois à surveiller activement leur consommation d'énergie. Pour les assister dans cette tâche, de nombreux outils gratuits ont vu le jour, comme TrackMyWatt par exemple.

Il s'agit d'un nouveau portail développé par Guillaume Rozier, le papa de CovidTracker et ViteMaDose. Parmi les autres outils à disposition, il faut également mentionner EcoWatt, une plateforme lancée par le RTE, le gestionnaire du réseau du transport électrique. Dans une autre visée, l'Arcep a annoncé en début janvier 2023 le lancement d'un protocole pour mesurer la consommation électrique de votre box internet, répéteurs Wi-Fi et décodeurs TV.

Mesurer sa consommation électrique avec Alexa, c'est maintenant possible

Bien entendu, il existe aussi sur le marché des solutions tierces. Hello Watt, société spécialisée dans le conseil en énergie, vient justement de développer un outil à destination d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce nouveau skill gratuit permet à chaque particulier équipé d'un compteur Linky (et Gazpar) de :

suivre sa consommation d'électricité et de gaz de manière quotidienne et mensuelle, en kWh, en euros et en CO2

analyser sa consommation par usage (chauffage, eau chaude, etc.), une analyse fondée sur la recherche & développement d'Hello Watt

D'après Amazon, ce widget Hello Watt est disponible sur les Echo 8, 10 et 15. Pour connaître sa consommation électrique et de gaz, il suffira de prononcer les commandes suivantes : “Alexa, lance Hello Watt” ou “Donne moi ma consommation d'électricité/de gaz”. Notez toutefois qu'il est pour l'instant impossible d'obtenir sa consommation en temps réel avec ce skill Hello Watt.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une nouveauté appréciable pour Alexa, surtout quand on sait que son développement va être mis de côté. En effet, Amazon a annoncé sa volonté de réduire ses investissements dans Alexa après sa chute en bourse en novembre 2022. D'après le géant américain, la division Alexa fonctionne à perte avec ses 10 000 employés à travers le monde. Elle affiche un déficit de 5 milliards de dollars par an.