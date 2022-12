Alerte grosse promo : une Smart TV LED Philips avec -200€ de réduction chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'une TV Philips de 58 pouces à prix mini ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose en effet une réduction de -200€. On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Et si vous profitiez de cette fin d'année pour investir dans une nouvelle télévision, et ce, sans vous ruiner ? Grâce à Darty, vous pouvez profiter d'une Smart TV Philips de 58″ avec une réduction incroyable de -200€ ! La Smart TV est ainsi disponible pour seulement 699,99€ au lieu de 899,99€.

La TV Philips 58PUS8517 2022 : une Smart TV avec une image saisissante et bien d'autres qualités

Une aubaine, surtout pour une Smart TV de cet acabit ! Sur sa fiche technique, on trouve par exemple :

un écran de 146cm, soit 58 pouces

La 4K UHD

La technologie Ambilight 3 côtés

Android TV

La compatibilité avec une commande vocale IA

4 ports HDMI et 2 ports USB

Avec cette TV, vous profitez d'une expérience visuelle incroyable grâce notamment à de nombreuses LED situées tout autour de la TV pour un effet immersif, mais aussi chaleureux. Elle propose des détails précis, avec une large gamme de couleurs et des contrastes profonds. Côté technique, on note la présence des Dolby Vision et Dolby Atmos pour une image et un son d'exception.

Compatible avec Android TV, elle vous propose une multitude d'applications. Vous pouvez ainsi profiter de toutes vos plateformes de streaming préférées directement sur votre TV en seulement quelques clics de votre télécommande. Vous préférez les commandes vocales ? Pas de problème ! La TV Philips est compatible avec l'assistant Google.

Enfin, elle est très performante et vous promet des sessions de gaming en toute fluidité, sans coupure ni décalage !

En prime, précisons que si vous commandez cette TV dès maintenant chez Darty, vous profitez également d'une réduction sur la Google Nest Hub V2, disponible pour seulement 29,99€. Pour en profiter, vous devez l'ajouter à votre panier.