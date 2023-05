Alan Wake 2 : l’acteur principal annonce une sortie en octobre 2023

Alan Wake 2, la suite tant attendue du jeu culte de Remedy, doit arriver en 2023. Et d'après Matthew Porretta, l'acteur qui incarne l'écrivain maudit, le titre arriverait sur consoles et PC dès le mois d'octobre, pile pour Halloween.

Cette année 2023 sera décidément marqué par le retour sur la scène vidéoludique de nombreuses licences. Bien entendu, des millions de joueurs se sont d'ores et déjà lancés dans la formidable aventure proposée par The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, tandis que les enfers doivent ouvrir leurs portes ce 6 juin 2023 avec Diablo IV.

Mais ce n'est pas tout, puisque Final Fantasy XVI débarquera lui aussi le mois prochain. Une autre licence particulièrement appréciée des joueurs devrait faire son retour en 2023 : Alan Wake. Et oui, le titre culte de Remedy va enfin avoir le droit à une suite, 13 ans après sa sortie sur Xbox 360.

Pour l'instant, hormis une bande-annonce cryptique mais glaçante, nous en savons très peu sur le jeu. Il a été confirmé par le studio finlandais qu'il s'agira toujours d'un jeu d'aventure horrifique à la 3e personne, comme le 1er épisode. Côté casting, Matthew Porretta, qui doublait déjà l'écrivain maudit dans l'opus original (et qui incarnait également le Dr. Darling dans Control), reprendra son rôle.

A lire également : Alan Wake 2 aura le droit à une démo avant le lancement

Alan Wake 2 en octobre 2023 ? L'acteur principal le confirme

Et justement, l'interprète vient de se livrer à quelques indiscrétions lors du podcast YouTube Monster, Madness and Magic. Pour cause, il a annoncé avec toute la légèreté du monde que le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X et PC en octobre 2023 !

“J'ai travaillé dessus. Il est censé sortir en octobre. Nous sommes en train de travailler dessus”, a-t-il déclaré. L'acteur a précisé qu'il s'était rendu dans les studios finlandais de Remedy pour quelques sessions d'enregistrement la semaine passée, avant de préciser : “Remedy, ce sont des gens extraordinaires”.

En sa qualité de principal protagoniste, on se doute que Matthew Porretta est en possession d'informations plutôt fiables sur le développement du jeu. Malgré tout, il est important de noter que l'acteur ne s'exprime pas à titre officiel au nom de Remedy. En d'autres termes, avant d'avoir une confirmation de la part du studio, il conviendra de prendre cette fenêtre de sortie avec des pincettes.

Source : Eurogamer