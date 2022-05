Alan Wake 2 aura le droit à une démo avant le lancement

Le studio Remedy vient de partager quelques informations supplémentaires sur Alan Wake 2, la suite tant attendue du jeu culte sorti en 2010 sur Xbox 360. En plus des nouvelles images diffusées par les équipes, le directeur créatif Sam Lake a confirmé que le titre aura le droit à une démo avant le lancement. Reste à savoir si elle sera jouable ou s'il s'agira d'un simple extrait de gameplay.

Comme vous le savez peut-être, le studio Remedy, les papas de plusieurs jeux cultes comme Max Payne ou encore Alan Wake, ont créé la surprise lors des Game Awards 2021. 12 ans après le lancement du premier Alan Wake sur Xbox 360, les équipes de Remedy ont confirmé l'arrivée de la suite tant attendue des aventures de l'écrivain maudit en 2023, sur PS5, Xbox Series X et PC.

Pour l'occasion, le studio a dévoilé une bande-annonce glaçante, avec une ambiance qui semble tout droit tirer son inspiration du côté de Silent Hill. D'ailleurs, le directeur créatif du studio Sam Lake a récemment dévoilé quelques détails sur le gameplay et l'ambiance de ce Alan Wake 2, confirmant un passage vers le Survival Horror. Néanmoins, le titre restera un jeu de tir à la 3e personne, comme le premier volet.

Une démo et un trailer avant le lancement

Et l'occasion du 12e anniversaire d'Alan Wake, Sam Lake, Ikka Villi (acteur d'Alan Wake en motion-capture) et Matthew Poreta (le doubleur officiel d'Alan Wake) se sont retrouvés pour discuter du prochain épisode. En premier lieu, le patron de Remedy annonce qu'Alan Wake Remastered, lancé sur PS5, Xbox Series X et PC en octobre 2021, débarquera prochainement sur Nintendo Switch. Concernant Alan Wake 2, les trois collaborateurs déclarent qu'il faudra malheureusement se passer de nouvelles infos sur le jeu avant la rentrée 2022. Le studio préfère se concentrer sur le développement du jeu avant d'accélérer sa communication autour du titre.

Néanmoins, Sam Lake a confirmé que ses équipes préparaient une démo et un trailer pour le jeu. Il se montre d'ailleurs rassurant, précisant que le développement se déroule sans accroc. “Tout se passe très bien avec le développement d'Alan Wake 2. Une grande partie du jeu est jouable. Nous sommes en pleine production, mais nous avons discuté au cours des derniers mois et nous avons pris la décision de ne rien montrer d'important cet été. On veut s'assurer de créer la meilleure expérience possible, faire du premier Survival Horror de Remedy le meilleur jeu possible. Nous ne voulons pas détourner l'équipe de cette objectif et développer une démo, à l'heure actuelle. Malheureusement, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour une démo et une bande-annonce dignes de ce nom”, assure le leader de Remedy.

Notez qu'une série TV adaptée d'Alan Wake est également en préparation. AMC, le groupe à l'origine de la série The Walking Dead, a acquis les droits de la licence. Aucune de date de sortie pour l'instant.