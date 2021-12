Alan Wake 2 : gameplay, ambiance, quelques détails commencent à émerger

Alan Wake 2 a été annoncé lors des Game Awards via un teaser cryptique qui n’a au final pas montré grand-chose. Sam Lake, directeur créatif chez Remedy Entertainment, donne aujourd’hui quelques détails sur le futur titre. Que les fans se rassurent, ils seront en terrain connu.

Dix ans. Cela fait plus de dix ans que les fans d’Alan Wake attendent la suite des aventures de leur héros. Leur vœux a été exaucé, puisqu’Alan Wake 2 a été annoncé lors de la cérémonie des Games Awards. Aujourd’hui, nous avons plus de détails sur le titre.

Le teaser des Game Awards n’a pas dévoilé grand-chose. Nous avons eu simplement une vidéo qui cherche à poser l’ambiance de cette suite. Elle sera plus axée survival horror que le premier volet qui était un jeu d’action à tendance horrifique. On sent même une grosse inspiration Silent Hill dans la courte vidéo.

Alan Wake 2 sera fidèle au jeu original

Un changement de ton qui a dérouté certains fans. Sam Lake, directeur créatif chez le studio finlandais Remedy Entertainment, a tenu à les rassurer dans un tweet.

La licence change certes de direction, mais nous aurons toujours un gameplay à la troisième personne. On pouvait craindre un revirement, surtout que les jeux d’horreur à la première personne sont à la mode, mais Alan Wake gardera finalement son identité. Plus encore, le personnage d'Alan Wake aura toujours les mêmes interprètes que dans le premier volet, à savoir Ilkka Villi pour la motion capture et Matthew Porretta pour la voix. Bref, pas de quoi s’inquiéter pour les fans de la première heure.

Alan Wake 2 semble pour l’instant être au début de son développement et il n’arrivera qu'en 2023 au plus tôt. A noter que ce sera un jeu édité par Epic Games, qui se lance sur ce segment avec Remedy. Il sera disponible aussi bien sur PC que sur les consoles nouvelles génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X.

En attendant, il est toujours possible de redécouvrir le premier volet via l’édition Remastered. Disponible sur l’Epic Games Store, celle-ci améliore les graphismes (encore beaux) de l’époque et nous permet de redécouvrir Bright Falls en 4K et 60 FPS. Pour rappel, Alan Wake est un jeu d’action aventure qui mise énormément sur son scénario torturé.