À l’aise dans n’importe quel jeu, ce PC portable gamer Asus est à un prix incroyable !

Le PC portable Asus TUF Gaming A17 est à un très bon prix en ce moment. Ce modèle équipé d'un écran de 17 pouces et d'une carte graphique RTX 4060 passe sous la barre des 850 €, voire des 800 €. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

Si vous guettez une belle offre pour changer de laptop gaming, voici une promotion intéressante que propose Cdiscount. Elle porte sur le modèle Asus TUF Gaming A17 dont la fiche technique est plus que convaincante.

Vendu normalement à 1200 €, vous pouvez l'acheter pour moins de 800 € en ce moment. D'abord, il est affiché à 849 € au lieu de 1199,99 €, ce qui est déjà un très bon prix à la base. Ensuite, grâce à deux codes promo, vous pouvez faire baisser le prix de 95 € supplémentaires. Le premier, c'est le code HELLO10 qui donne droit à 10€ de réduction dès 50 € d'achat.

Et ensuite, il y a le code 10PRCENT qui est encore plus intéressant et qui vous fait bénéficier de 10% de réduction dès 150 € d'achat. Notez que ces deux codes sont valables uniquement pour les nouveaux clients, mais ils fonctionnent tout de même pour certains anciens clients. Vous pouvez donc les essayer. Après l'application des deux codes, le PC revient à 754,99 € très exactement.

Que vaut le PC portable Asus TUF Gaming A17 ?

Comme évoqué précédemment, il s'agit d'un modèle de 17 pouces. Il dispose d'un écran Full HD de 17,3″ très exactement, avec un taux de rafraichissement de 144Hz. C'est une dalle très correcte qui conviendra à la grande majorité des joueurs.

Et sous le capot, l'Asus TUF Gaming A17 en promotion est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 7535HS et d'une carte graphique RTX 4060. C'est un combo suffisant pour faire tourner n'importe quel jeu dans les meilleures conditions, d'autant plus que la carte graphique n'est pas bridée. Vous profitez en effet d'un TGP de 140W.

La mémoire RAM de cette configuration est de 16 Go, ce qui est correct. Toutefois, si vous en voulez plus, il est tout à faire possible de l'augmenter à 32 Go pour plus de confort. Le SSD NVMe du laptop est quant à elle de 512 Go. Et là encore, rien ne vous empêche de mettre un SSD plus spacieux.