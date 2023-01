AirTag : des policiers new-yorkais retrouvent à leur tour un mouchard sous leur voiture

Les AirTags ne servent pas qu’à espionner le commun des mortels : même les policiers ne sont pas à l’abri du mouchard d’Apple. En effet, à New York, une patrouille a découvert l’un de ces petits appareils accrochés à sa voiture. Le chef du département a appelé à la prudence et à vérifier chacun des véhicules.

Au départ, les AirTags sont une excellente idée : pouvoir pister le moindre de ses objets à la trace, cela évite de perdre des biens précieux voire même, dans certains cas extrêmes, cela permet de sauver des vies. Mais il fallait s’y attendre, une telle technologie a bien sûr engendré des dérives. On ne compte plus le nombre d’affaires d’espionnage et de harcèlement qui ont été rendues possibles à cause de ces petits appareils.

Malgré les efforts d’Apple pour enrayer le phénomène, celui-ci commence à prendre une tournure inattendue. En effet, un rapport New York Daily News révèle qu’un AirTag a été retrouvé par des policiers de la ville sur leur propre voiture. L’article ne révèle pas les circonstances de cette découverte ni les raisons pour lesquelles l’individu l’ayant placé là a agi de la sorte. Pour l’heure, il semblerait qu’il n’y ait pas de suspect.

Un AirTag a été placé sur une voiture de police à New York

Dans la foulée, la cheffe de la police new-yorkaise Martine Materasso a écrit un mail à l’ensemble de ses équipes afin de les mettre en garde : « Nous vous demandons de rester vigilants, compte tenu du sentiment anti-police que nous avons constaté non seulement ici, mais dans tous les États-Unis ». Néanmoins, il est bon de rappeler que rien n’indique que cet AirTag a été placé là dans un but malveillant.

Reste qu’il est visiblement compliqué pour Apple d’empêcher ses utilisateurs de détourner la fonction originelle de son appareil. La firme de Cupertino a bien tenté de contenir le problème en déployant une mise à jour prévenant le propriétaire d’un iPhone lorsque qu’un AirTag inconnu se trouve à proximité. Reste à déterminer si cette solution sera efficace sur le long terme. Il est possible que la police de New York y ait eu recours, les agents étant tous équipés d’iPhone depuis 2018.