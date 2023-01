AirTag : elle sauve son chien emporté par le courant grâce au tracker d’Apple

Apple l'affirme, le AirTag n'est pas conçu pour tracker des animaux domestiques ou les êtres humains. Seamus, un berger australien, peut pourtant remercier sa maîtresse de l'avoir équipé de cet accessoire.

AirTag est un dispositif de suivi développé par Apple. S’il peut se révéler très utile, il a tendance à accumuler les critiques, notamment parce que, d’après les conclusions d’une enquête menée par le Washington Post, « l'AirTag facilite l’espionnage et le harcèlement ». Parfois pourtant, il permet de sauver des vies, une vie de chien dans ce cas-là.

À lire — AirTag : Google préparerait sa propre version du tracker pour les smartphones Android

Emilie Brill promenait son chien Seamus aux abords d’un canal de contrôle des inondations en pleine crue. L’animal de compagnie, peu au fait de son environnement, car âgé d’un an seulement, échappe à la garde de sa maîtresse et tombe dans l’eau. Mme Brill se lance à sa poursuite, mais le courant est trop rapide. La Californienne a déclaré à la chaîne ABC 7 : « il a juste posé une patte sur l’eau et s’est fait emporter ».

L'AirTag d'Apple a permis aux pompiers de retrouver rapidement ce chien emporté par les flots

La jeune femme est dans la détresse mais ne manque pas de ressources. Elle s’était préparée à ce genre de situation et avait équipé Seamus d’un AirTag d’Apple. Elle appelle les secours qui se mettent promptement à la recherche du chiot. La hauteur des eaux pluviales et la force du courant laissaient peu d’espoir de retrouver une trace de l’animal, et encore moins vivant. Pourtant, les pompiers de San Bernardino le localisent rapidement grâce au signalement d’un riverain, qui avait entendu ses aboiements. Il était bloqué au fond d’une bouche d’égout.

Les tribulations de Seamus finissent bien, et dans ce cas, Me Brill a bien fait de ne pas écouter les recommandations d’Apple. Lors d’un entretien accordé à Fast Company, les dirigeants d’Apple ont précisé que les AirTags sont conçus pour suivre des objets, et non des personnes ou des animaux domestiques.

Source : ABC 7