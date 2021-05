AirTag : Apple a caché un mode développeur dans l’application Localiser

Apple a caché un mystérieux mode développeur dans l'application Localiser qui permet de retrouver un AirTag. Un utilisateur a en effet découvert par mégarde des vestiges du processus de développement de l'application. On y aperçoit des nombreuses informations purement techniques, dont l'intérêt pour l'utilisateur est quasiment nul.

Quelques jours après la sortie des AirTags, un utilisateur est parvenu à activer par mégarde un menu développeur caché au sein de l'application Localiser, intégré par défaut à iOS. Dans un post sur Reddit, l'homme explique qu'il cherchait à faire fonctionner la localisation précise avec l'Ultra Wideband, uniquement disponible sur iPhone 11/ iPhone 12.

Malheureusement, l'application se contentait d'afficher un avertissement “le signal est faible”. Nous avons aussi régulièrement rencontré cet avertissement après quelques jours avec l'AirTag. En général, il suffit de se déplacer de quelques mètres pour régler le problème.

Comment activer le mystérieux menu développeur de l'AirTag ?

“Curieusement, j'ai tapoté sur mon nom environ cinq fois par frustration et j'ai trouvé ce qui semble être un mode développeur caché” explique l'internaute, vidéo à l'appui (voir ci-dessous). En suivant les instructions mises en ligne par l'utilisateur, nous sommes facilement parvenus à activer ce mode caché. Comme annoncé, il suffit de se rendre dans l'application Localiser, de se rendre dans Objets, de choisir un AriTag et de cliquer sur Localiser. Tapez alors frénétiquement sur le nom de l'accessoire en haut à gauche.

Comme c'est le cas pour l'internaute sur Reddit, ce mode développeur nous a permis de faire fonctionner la recherche du AirTag, en dépit du signal faible. Pour ça, il suffit de faire glisser un doigt sur la constellation de points blancs qui apparaissent à l'écran. Une flèche surgit alors pour indiquer dans quelle direction se trouve la balise.

Sur le même sujet : Apple est accusé de faciliter l’espionnage et le harcèlement avec l'AirTag

Du reste, ce menu est bardé de données techniques inutiles pour l'utilisateur lambda. Il est visiblement possible d'activer un mode économisant la batterie ou un mode “test” pour vérifier que les animations fonctionnent correctement. On imagine qu'il s'agit d'une simple erreur de la part des développeurs Apple. Par sécurité, on vous invite à ne pas changer les réglages qui se montrent à l'écran.