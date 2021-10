AirPods Pro : Apple étend le programme de remplacement jusqu’à 3 ans

Les AirPods Pro souffrent d'une série de dysfonctionnements. Conscient des défaillances de ses écouteurs, Apple a lancé un programme d'échange l'année dernière. Le fabricant de Cupertino a récemment allongé la période de validité du programme de remplacement jusqu'à 3 ans après l'achat.

Fin octobre 2020, Apple a mis en place un programme d'échange pour les AirPods Pro. Un an après la sortie sur le marché, le géant de la Silicon Valley reconnaissait l'existence de dysfonctionnements audio sur les écouteurs sans fil.

Apple évoquait des grésillements, des bruits statiques réguliers et intenses “dans un environnement bruyant, lors d'un entraînement ou au cours d'un appel téléphonique” et des anomalies au niveau de la réduction de bruit active, l'atout principal de cette version Pro. Sur son site, Apple détaille “une baisse du son de basse ou une augmentation des sons en arrière-plan” lorsque la réduction est activée.

Apple reconnaît les défaillances de ses AirPods Pro

Un an plus tard, Apple a décidé d'allonger la durée du programme de remplacement. La période d'échange des AirPods Pro défectueux s'étendra désormais pendant 3 ans, contre deux ans avant l'annonce. “L’AirPod Pro concerné (le gauche, le droit ou les deux) sera remplacé gratuitement par Apple ou par un centre de services agréé Apple”, annonce le groupe californien. Par contre, “le boîtier des AirPods Pro n’est pas concerné et ne sera pas remplacé”.

Seuls les modèles conçus avant octobre 2020 sont concernés par ce programme de remplacement. Il s'agit visiblement d'un défaut de fabrication survenu lors des premières phases de la production. Apple est apparemment parvenu à corriger le tir dans les 12 mois ayant suivi la sortie de ses écouteurs sans fil.

Sur sa page d'assistance, mise à jour récemment, Apple ne précise pas pour quelles raisons le programme de remplacement de ses AirPods Pro a été allongé. Les clients ayant acheté des AirPods Pro lors de la sortie en 2019 seront désormais protégés contre les défaillances jusqu'en octobre 2022. Les personnes qui n'ont pas craqué avant octobre 2020 seront quant à elles couvertes jusqu'en octobre 2023. Êtes-vous concerné par ses défaillances ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.