AirPods Pro : Apple reconnaît des défauts matériels et propose d’échanger les écouteurs défectueux

Apple vient d'annoncer la mise en place d'un programme d'échange pour les AirPods Pro. Tous les utilisateurs en possession d'écouteurs défectueux pourront les échanger à neuf auprès du constructeur, et ce jusqu'à deux ans après la date d'achat.

En octobre 2019, Apple lançait les AirPods Pro, ses tout premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Vendus pourtant au prix élevé de 279 €, les AirPods Pro ont très rapidement cartonné. Face à ce succès, Apple a même été contrainte de doubler la production à deux millions d'unités durant la fin d'année 2019.

Lors de notre test complet des AirPods Pro, nous avions salué leur design compact et léger, leur excellente qualité audio, et la réduction de bruit active, particulièrement efficace. Et nous voici en novembre 2020, soit un peu plus d'un an après le lancement des AirPods Pro. À l'occasion de cet anniversaire, Apple vient de lancer son “programme de service des AirPods Pro pour les problèmes de son” sur son site de support.

Apple reconnaît pour la première fois des défauts matériels

C'est bien la première fois qu'Apple reconnaît l'existence de dysfonctionnement audio sur les AirPods Pro. Selon les dires de la marque à la pomme, ses écouteurs sans fil sont touchés par deux problèmes majeurs :

Des grésillements et des bruits statiques réguliers et intenses “dans un environnement bruyant, lors d'un entraînement ou au cours d'un appel téléphonique”

Des anomalies au niveau de la réduction de bruit active

Concernant le second point, le constructeur précise généralement d'une “baisse du son de basse ou une augmentation des sons en arrière-plan”. Si vous avez acheté des AirPods Pro avant octobre 2020 et que l'un d'eux ou les deux sont défectueux, il suffit de se rendre dans un centre de services agrée par Apple ou dans un Apple Store. Bon, évidemment, il faudra que cela attende la fin du confinement.

Comme dit plus haut, ce programme couvrira les réparations pendant deux ans suivant la date d'achat. Or, les AirPods Pro ont été lancé il y a tout juste un an. Est-ce que sans le vouloir Apple aurait-il prolongé la garantie légale des AirPods Pro ? Non, garantit-elle : “Ce programme international Apple n'étend pas la durée de la garantie standard des AirPods Pro”. Pourtant, ça en a tout l'air.

