Airbnb prévoit d’utiliser l’IA pour créer le « concierge ultime »

Alors que l’IA s’invite de plus en plus dans notre quotidien, Airbnb pourrait être le prochain à faire de l’intelligence artificielle une entité à part entière de son entreprise, en créant grâce à elle un nouveau type de « concierge ».



Airbnb est l'une des principales plateformes pour se loger dans le monde, et l’entreprise souhaite désormais rendre l'expérience de ses hôtes encore plus personnalisée et mémorable en utilisant l'IA générative. C’est en tout cas la vision du cofondateur et PDG Brian Chesky, qui a annoncé les plans de l'entreprise pour créer le “concierge ultime” lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2023.

Chesky a déclaré qu'Airbnb tirerait parti de son acquisition de la société GamePlanner.AI, spécialisée sur l’intelligence artificielle, qu'elle a achetée pour 200 millions de dollars américains en novembre, pour créer un nouveau type d'interface qui s'adapterait et évoluerait en temps réel en fonction des préférences et des besoins des hôtes. Il a déclaré que cela permettrait à Airbnb de passer d'une entreprise verticale unique à une entreprise transverticale, offrant plus que de simples services d’hébergement.

Airbnb va toujours miser sur des IA d’autres entreprises

Cependant, Chesky a précisé qu'Airbnb n'utiliserait pas l’IA créée par l’un des créateurs de Siri pour construire sa propre technologie et infrastructure d'IA, mais plutôt pour accéder à des modèles d'IA existants provenant d'autres sources, telles qu'OpenAI, Meta et Google. Il a indiqué que l'interface actuelle pour l'utilisation des modèles d'IA était obsolète et sous-utilisée, et qu'Airbnb souhaitait créer une nouvelle interface plus intuitive et plus attrayante.

Il a donné l'exemple de la plupart des applications sur téléphone qui n'ont pas beaucoup changé depuis l'avènement de l'IA générative, qui, selon lui, est le changement de plateforme ultime. Il a déclaré qu'Airbnb voulait être à l'avant-garde de ce changement et créer une application qui donnerait l'impression de connaître les clients et d'agir comme un concierge ultime.

Chesky n'a pas révélé de détails spécifiques sur les produits et services d'IA qu'Airbnb offrirait, mais il a indiqué que d'autres annonces seraient faites cette année. Il a déclaré qu'Airbnb était confiant dans sa vision et sa stratégie, et que ses efforts en matière de marketing de marque et de marketing de performance donnaient d'excellents résultats, ce qui se traduisait par un retour sur investissement élevé.