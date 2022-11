Airbnb : l’affichage des prix va devenir plus transparent pour vous faire éviter les frais cachés

Si vous avez déjà été ennuyé par un prix total plus élevé que prévu pour une location sur Airbnb, l’entreprise a une bonne nouvelle pour vous. Dès le mois prochain, le prix total sera affiché plus rapidement sur chaque annonce.

Airbnb a annoncé lundi qu'il allait commencer à inclure les frais de nettoyage dans le calcul des prix des annonces affichées dans les résultats de recherche, un changement qui répond aux plaintes des utilisateurs qui voyaient leur facture augmenter significativement au moment du paiement.

En effet, jusqu’à présent, laissait aux hôtes le soin de fixer leurs prix tout en leur recommandant de garder les frais de nettoyage abordables. Le prix affiché sur chaque annonce ne comprenait que le prix par nuit, ou le prix de toutes les nuits suivant vos critères de recherche, mais n’incluait pas d’autres frais comme le nettoyage. Au moment de passer au paiement, certains avaient donc la mauvaise surprise de voir la note totale augmenter de plusieurs centaines d’euros. Heureusement, cela va bientôt changer.

Lire également – Airbnb part en guerre contre les fêtards qui ne respectent pas les règles

Airbnb va afficher le montant total dès la première page

À partir de décembre, les utilisateurs disposeront d'un bouton « Afficher le prix total » qui leur permettra de passer de la tarification par nuit par défaut d'Airbnb à une formule de tarification totale qui leur indiquera exactement le montant qu'ils paieront (avant ou après taxes, selon la région) pour toute la durée de leur séjour.

Si vous décidez d'activer la fonctionnalité, vous verrez le prix total dans les résultats de recherche, sur la carte, sur le filtre de prix et sur la page de l'annonce. Vous pouvez également voir un détail complet du prix qui inclut les frais de service d'Airbnb, les réductions éventuelles et toutes les taxes.

En outre, dans le but d'aider les hôtes à fixer des prix plus compétitifs, Chesky, le PDG, a déclaré qu'Airbnb introduira de nouveaux outils au début de l'année prochaine qui les aideront à mieux comprendre le prix final que les invités paieront et les prix qu'ils devraient facturer pour rester compétitifs. « Nous avons commencé comme une alternative abordable aux hôtels, et le caractère abordable est particulièrement important aujourd'hui », a déclaré Chesky. « Pendant cette période économique difficile, nous devons aider nos hôtes à vous offrir une grande valeur ». Pour rappel, Airbnb impose depuis le début de la pandémie un délai de 24 heures entre les réservations.