Les virements instantanés vont devenir gratuits, les abonnés Free Mobile basculent enfin vers l’eSIM, c’est le récap

Les virements instantanés pourraient bientôt être gratuits, les clients Free Mobile peuvent enfin basculer sur l’eSIM et Devialet présente la Mania une enceinte connectée dont le son se métamorphose en fonction de votre environnement, c’est le récap.

La bonne nouvelle du jour nous parvient de la Commission européenne, qui souhaite populariser les virements instantanés et, à terme, les rendre gratuits. Les abonnés Free Mobile seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent dès à présent basculer vers l’eSIM, en plus c’est très facile. Dans la catégorie enceinte portable de rêve on demande la Devialet Mania, un objet connecté aussi beau et bien doté qu’il est élitiste.

Les virements instantanés gratuits, c’est pour très bientôt

En ces temps de crise, il est plus que jamais important de faciliter la circulation de l’argent. La Commission européenne l’a bien compris. Le 26 octobre, elle a voté une loi qui fera normalement baisser le prix des virements bancaires instantanés, voire le ramènera à zéro. Jusqu’alors, ce type de paiement était boudé par les clients. La taxe de 11 % qui lui était appliquée étant souvent considérée comme rédhibitoire.

Les abonnés Free Mobile peuvent basculer sur l’eSIM, et l'opération est très simple

Rien n’est encore officiel, mais c’est d’ores et déjà possible. Les clients Free Mobile déjà existants peuvent réclamer la bascule pour 10 €. Une somme très modique au regard des nombreux avantages que confère la SIM virtuelle. Portabilité, rapidité d’activation des options, possibilité de passer d’un opérateur à l’autre sans se rendre en boutique. Si vous êtes client Free Mobile, la démarche pour passer à l’eSIM est très simple, on vous explique tout dans l’article.

La Devialet Mania est une enceinte portable de luxe dont le son s'adapte à votre environnement

Devialet officialise la Mania, sa première enceinte connectée de luxe. Bien que plus compacte que ses grands frères, les Phantom, elle conserve leur code esthétique et leur signature sonore. La fiche technique et le design de la Mania en font une enceinte Bluetooth à nulle autre pareille. Cela justifie-t-il son prix élitiste ? En attendant un test qui permettra de juger sur pièce, découvrez la nouvelle création de Devialet en mots et en vidéo dans notre article.

