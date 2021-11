Disney+ : les meilleures séries à ne pas rater

Disney+ regorge de séries de qualité. Depuis son lancement, le service de streaming a étoffé son catalogue avec de nombreuses séries se déroulant dans l'univers Marvel ou Star Wars. Rassurez-vous : on y trouve aussi de nombreuses productions indépendantes de ces univers. On fait le point sur les meilleures séries à voir.

Depuis son lancement en France début 2020, Disney+ s'est fait une place de choix sur le marché des services de streaming. Avec son riche catalogue composé de contenus originaux, de films datés mais cultes et de productions Star Wars et Marvel, le service de VOD est devenu le rival ultime de Netflix. La plateforme doit surtout sa popularité à ses nombreuses séries exclusives. Voici les meilleurs titres à dévorer.

WandaVision

On débute notre sélection avec les séries Marvel exclusives de Disney+. On vous conseille d'abord WandaVision, la série consacrée à Wanda Maximoff (la Sorcière Rouge) et Vision, l'androïde apparu dans Avengers. Aussi original que prenant, le show raconte le quotidien sans histoire de ces deux personnages dans une banlieue américaine presque parfaite. Malheureusement, les apparences sont trompeuses. On n'en dira pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir.

Falcon et le Soldat de l'Hiver

Après la disparition de Captain America, Sam Wilson, alias Falcon (interprété par Anthony Mackie), est chargé de reprendre le flambeau. Malheureusement, il ne se sent pas à la hauteur de Steve Rogers. Epaulé par James “Bucky” Barnes, alias le Soldat de l’Hiver (interprété par Sebastian Stan), Falcon va embrasser complètement l'identité de Captain America au terme de la première saison. Falcon et le Soldat de l'Hiver est une série charnière pour le futur des Avengers au cinéma. Sam Wilson incarnera d'ailleurs la Sentinelle de la liberté dans Captain America 4.

Loki

Suite aux événements d'Avengers Endgame, une version de Loki s'empare du Tesseract, artefact cosmique très puissant (et pierre de l’espace) lors de la bataille de New York en 2012. Ce « variant » Loki est la star de la série Loki. Après avoir échappé au Shield, le dieu asgardien tombe entre les mains de la TVA (Time Variance Authority), une autorité qui contrôle le bon déroutement du continuum temporel. Après plusieurs péripéties, Loki, toujours incarné par Tom Hiddleston, va rencontrer plusieurs versions de lui-même ainsi qu'un personnage qui promet de chambouler le multivers : Kang.

The Mandalorian

Le Mandalorien, réputé comme l'un des chasseurs de primes les plus redoutables de la galaxie, accepte de retrouver une créature âgée de 50 ans pour le compte d'un ancien de l'Empire. Le chasseur de primes, incarné par Pédro Pascal, va tomber sur Baby Yoda, un petite être ressemblant au célèbre maître Jedi Yoda. La petite créature maitrise le pouvoir de la Force. Malgré les menaces, Mando va prendre Baby Yoda sous sa protection…The Mandalorian compte deux saisons et une troisième est en tournage. Cette série Star Wars vaut le détour.

Big Sky

Deux jeunes filles sont kidnappées par un chauffeur de poids-lourds dans le Montana. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Inquiet pour sa petite amie, un adolescent contacte Jenny Hoyt, une ex-policière reconvertie en détective privée, pour mener l'enquête. Avec l'aide de ses coéquipiers, elle va se lancer à la recherche de la jeune fille…Cette série policière d'apparence classique est orchestrée d'une main de maître.

Les Simpsons

On ne présente plus Les Simpsons, la série culte de Matt Groening. L'intégralité des 30 saisons de la série sont disponibles sur Disney+ depuis le lancement de la plateforme. C'est l'occasion de vous replonger dans les aventures d'Homer, Bart, Maggie, Lisa et Marge.

Y, le dernier homme

Une étrange épidémie décime toute la population masculine de la Terre. Seul un jeune homme, appelé Yorick Brown, et son singe, Esperluette, survivent à cet hécatombe. Pourchassés par des milices de femmes, Yorick et Esperluette sont devenus des fugitifs…Adaptée des romans graphiques de Brian K. Vaughn et Pia Guerra, la série s'est conclue après une seule saison.

American Horror Stories

Avis aux amateurs d'horreur ! Disney+ propose le spin-off de la série American Horror Story, qui compte 10 saisons, dans son catalogue. Chaque épisode est consacré à une histoire terrifiante différente. Une seule saison est disponible pour le moment.

Helstrom

Daimon et Ana Helstrom sont les enfants d'un mystérieux et puissant tueur en série. Malgré leur enfance difficile, le frère et la soeur ont pris des chemins différents une fois devenus adultes. Un événement inattendu va les obliger à collaborer…Cette série fantastique est inspirée d'un comics Marvel.

Dollface

Jules (Kat Dennings), une jeune femme à la langue bien pendue, vient d'être larguée par son petit ami. Bien décidée à se reconstruire, elle se tourne vers ses amies. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais conservé une amitié de longue date. Elle va tout faire pour corriger ça. La série est rythmée par les visions burlesques de la jeune femme.