Agatha All Along : les premiers avis sont tombés, que pensent les critiques du spin-off de WandaVision ?

Le spin-off très attendu de WandaVision, Agatha All Along, est enfin sorti sur Disney+, et les premières critiques affluent déjà sur la toile. Avec l'inimitable Kathryn Hahn dans le rôle principal de Agatha Harkness, cette série reprend là où WandaVision s'est arrêtée, en suivant le voyage de la méchante sorcière pour récupérer ses pouvoirs perdus.



Les critiques qui ont visionné les quatre premiers épisodes sont largement enchantés par le mélange d'humour noir, d'histoires qui sortent des sentiers battus et d'excellentes performances d’acteurs. IGN fait l'éloge de la série pour son ton « inquiétant et délicieusement méchant », notant qu'elle s'appuie sur le côté sorcier du Marvel Cinematic Universe tout en conservant l'esprit créatif de son prédécesseur.

L'un des aspects les plus discutés est la structure de la série. Comme WandaVision, Agatha All Along joue avec les genres télévisuels, s'ouvrant sur une parodie des séries policières de prestige à la Mare of Easttown. Ce clin d'œil intelligent à ses racines prépare le terrain pour l'évasion d'Agatha du sortilège de Wanda et sa quête subséquente sur la mystérieuse route des sorcières. Slate, de son côté, apprécie cette approche, tout en se demandant s'il a vraiment fallu « trois ans et demi pour trouver l'idée de reproduire les pastiches en série de WandaVision dans un genre différent ».

Le casting d’Agatha All Along est salué par la critique

Le casting est unanimement salué, et l'interprétation d'Agatha par Hahn fait l'objet d'éloges particuliers. IGN décrit son interprétation comme « le travail le plus méchant que le MCU ait jamais vu », se délectant de l'esprit acerbe et du charme manipulateur d'Agatha. Les acteurs secondaires, notamment Joe Locke dans le rôle de l'énigmatique « Teen » et Aubrey Plaza dans celui de la vengeresse Rio Vidal, sont également mis en avant pour leur alchimie et leurs moments forts.

Comicbook.com va jusqu'à qualifier Agatha All Along de « meilleur de ce que le MCU a à offrir », louant ses fortes touches de bande dessinée et sa qualité cinématographique. La revue note que la série reprend avec succès les meilleurs éléments de WandaVision et les élève, créant une histoire unique et captivante qui se suffit à elle-même.

Le style visuel de la série a également attiré l'attention des critiques. Comicbook.com la décrit comme « l'un des plus beaux projets télévisés de Marvel à ce jour », louant la façon dont elle donne vie au chemin des sorcières de la bande dessinée avec un mélange parfait de fantaisie et de réalité. L'attention portée aux détails dans la conception des décors et l'incorporation de diverses références à la culture pop ajoutent de la profondeur à l'expérience télévisuelle.

Agatha All Along n’est pas sans défauts

Cependant, tous les aspects de la série n'ont pas été parfaits. Certains critiques ont relevé des problèmes de rythme, en particulier dans le premier épisode. Gamespot mentionne que la série « n'atteint pas son rythme de croisière avant la moitié du deuxième épisode en termes d'équilibre du ton ». Cela pose immédiatement des questions sur la capacité de la série à tenir la route, compte tenu des résultats mitigés des récentes conclusions des séries télévisées du MCU.

L'un des éléments les plus intrigants d'Agatha All Along est son exploration de thèmes dépassant le cadre typique des super-héros. Alors que WandaVision s'intéressait au deuil, ce spin-off semble s'attaquer à la perte et à la découverte de soi. Comme le dit Slate, la série parle de « femmes puissantes montées les unes contre les autres pour les distraire de l'attention portée à un ennemi commun ». Cette couche plus profonde ajoute définitivement de la substance à la magie et aux démonstrations de sorcellerie.

Le mystère qui entoure certains personnages, en particulier l'identité de « Teen », a suscité des réactions mitigées. Si certains critiques le trouvent intriguant, d'autres, comme Slate, craignent qu'il ne tombe dans le piège des révélations exagérées qui finissent par décevoir, comme on l'a vu dans certains projets précédents du MCU.

Malgré ces inquiétudes, d’après ce que l’on a pu voir dans différentes critiques, le sentiment général à l'égard d'Agatha All Along est résolument positif. Gamespot la qualifie de « l'une des histoires les plus divertissantes et les mieux racontées de mémoire récente du MCU », louant son écriture, sa structure et le développement de ses personnages.

En ce qui concerne sa place dans l'univers Marvel, les critiques notent que la série est restée relativement autonome jusqu'à présent, avec seulement quelques références à WandaVision et aucun lien majeur avec d'autres propriétés du MCU. Cette approche a été bien accueillie, permettant à la série d'établir sa propre identité tout en ayant l'impression de faire partie de la grande tapisserie de Marvel.