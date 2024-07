Agatha All Along : la première bande-annonce confirme le destin de Scarlet Witch dans le MCU

Agatha All Along, le spin-off de WandaVision, vient de dévoiler son tout premier trailer. Dans celui-ci, il est notamment fait référence à la sorcière rouge, et c’est l’occasion d’en apprendre plus sur ce qui lui est arrivé.

Le Marvel Cinematic Universe a laissé les fans dans l'expectative quant au sort de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, depuis sa disparition apparente dans “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Aujourd'hui, la première bande-annonce de la très attendue série Disney+ “Agatha : All Along” a mis fin à ces questions, confirmant ce que de nombreux fans craignaient, mais espéraient ne pas être vrai.

La bande-annonce dévoile un bloc-notes sur lequel le nom de Wanda est écrit à l'encre rouge, à côté de la date du 13 octobre. Cette image subtile est accompagnée d'une déclaration du personnage d'Aubrey Plaza : « Cette sorcière est partie, vous laissant prisonnier de son sort déformé ». Avec ces mots, le MCU reconnaît officiellement la mort de Scarlet Witch, fermant un chapitre sur l'un de ses personnages les plus complexes et les plus aimés.

Wanda n’aurait pas survécu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La confirmation du destin de Wanda est assez triste pour les fans qui espéraient son retour miraculeux. Son parcours de vengeuse à antagoniste dans “WandaVision” et “Multiverse of Madness” a été une montagne russe d'émotions, faisant d'elle l'un des personnages les plus dynamiques du MCU.

Cependant, comme le veut la tradition Marvel, cette confirmation ne signifie pas nécessairement que nous avons vu la dernière sorcière écarlate. La bande-annonce “Agatha : All Along” introduit le concept de la route des sorcières, un plan d'existence alternatif pour les détenteurs de magie. Cette route mystique, introduite pour la première fois dans la bande dessinée Scarlet Witch de James Robinson en 2016, ouvre des possibilités pour le retour potentiel de Wanda.

Les spéculations vont déjà bon train parmi les fans. Wanda aurait-elle pu se rendre sur la route des sorcières après sa mort apparente ? Agatha ou l'un de ses disciples pourrait-il la rencontrer là-bas et orchestrer sa résurrection ? Le MCU a l'habitude de ramener des personnages du bord du gouffre, et l'introduction du multivers n'a fait qu'élargir les possibilités de retour des personnages.

Si la confirmation de la mort de Scarlet Witch permet de tourner la page, elle ouvre également la voie à de nouvelles aventures magiques dans le MCU. “Agatha : All Along” promet d'approfondir le côté mystique de cet univers, ouvrant potentiellement la voie à de futures intrigues impliquant de puissants utilisateurs de magie. Pour rappel, les deux premiers épisodes sortiront le 18 septembre 2024 sur Disney+.