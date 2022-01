Actionnez le nouveau gestionnaire des tâches sur Windows 11, découvrez la série Redmi Note 11 de Xiaomi, c’est le récap’ de la semaine.

Microsoft modifie le gestionnaire des tâches sur Windows 11, Disney+ rectifie la chronologie des films Marvel, Xiaomi lève le voile sur sa gamme Redmi Note 11, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, nous avons découvert la nouvelle série Redmi Note 11, présentée par Xiaomi lors d’une conférence. Nous vous avons également expliqué comment activer le nouveau gestionnaire des tâches de Windows 11 et révélé l’erreur commise par Disney+ sur la chronologie des films Marvel. Côté anecdotes, on apprenait qu’un mineur a eu la chance de remporter 200 000 euros grâce à des clés USB et qu’un vendeur de boîtiers IPTV en Suède a été condamné à verser 145 000 de dommages-intérêts après avoir vendu plus de 100 abonnements illégaux. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau récap’ de la semaine.

Le verdict tombe pour ce vendeur d’abonnements IPTV en Suède

En 2018, la police suédoise découvre qu’un quinquagénaire vend illégalement des abonnements IPTV depuis 2009. Le média suédois Aftonbladet vient de partager le verdict de la justice, qui a reconnu l’homme coupable de violation de droit d’auteur. Ce dernier, ayant pourtant prétendu être innocent, devra verser 145 000 euros de dommages-intérêts aux quatre sociétés de télévision concernées par le commerce illégal du quinquagénaire.

Lire : IPTV : un vendeur de boîtiers a été condamné à payer 145 000 euros de dommages-intérêts

Windows 11 : activez dès maintenant le nouveau gestionnaire des tâches

Le site Bleeping Computer a repéré le nouveau gestionnaire des tâches de Windows 11, dont le seul changement concerne le design. Pour l’instant le gestionnaire des tâches n’est disponible que pour les développeurs mais vous pouvez toutefois l’activer dès maintenant si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine mise à jour de Windows. Il vous suffira de vous inscrire au programme Insider de Windows si ce n’est pas déjà fait, et de suivre les instructions que l’on vous partage dans notre actu.

Lire : Windows 11 : le nouveau gestionnaire des tâches est disponible, voici comment l’activer

Des clés USB pour miner du Bitcoin

Un mineur s’est récemment équipé de neuf clés USB Compac F de Gekkoscience dans le but de miner de la cryptomonnaie. L’homme est parvenu à réaliser une belle opération en remportant 6,25 bitcoins, soit l’équivalent d’environ 200 000 euros. Reste à savoir combien le mineur a réellement gagner si l’on déduit les frais d’électricité et le coût du matériel.

Lire : Bitcoin : il gagne 200 000 euros en minant avec des clés USB

La chronologie des films Marvel était erronée sur Disney+

Le catalogue de Disney+ contient quasiment la totalité des films Marvel et le service de streaming affiche la chronologie des productions pour aider les abonnés à s’y retrouver. Toutefois, une erreur s’était glissée dans le classement puisque Black Panther arrivait avant Black Widow, alors que les aventures de la Veuve Noire se déroule avant celles de Black Panther. Disney+ a donc corriger son erreur, même si en réalité cela ne change pas grand-chose pour les spectateurs…

Lire : Disney+ corrige une erreur dans la chronologie des films Marvel

Xiaomi lève le voile sur ses Redmi Note 11

Xiaomi a profité d’une conférence pour présenter les quatre smartphones de sa nouvelle série Redmi Note 11. On y découvre le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro et enfin le Redmi Note 11 Pro 5G. Rendez-vous dans notre actu pour connaître les caractéristiques de ces quatre modèles milieu de gamme, disponibles dès le 16 février sur AliExpress.

Lire : Xiaomi présente les Redmi Note 11, les nouvelles stars du milieu de gamme dès 159€

Nos tests de la semaine

LG gram : on adore son rapport poids/puissance

Même si l’on regrette la qualité moyenne de la webcam ainsi que l’audio qui peine un peu, le LG gram nous a globalement séduit. LG propose ici un ordinateur portable dont les performances CPU sont impressionnantes pour un notebook aussi compact. On apprécie son écran bien calibré de 16 pouces de diagonale, son grand pavé tactile et son joli design. Le LG gram ne pèse que 1,19 kilos mais reste très performant et possède une excellente autonomie.

Lire : Test LG gram : un poids plume chez les ultrabooks 16 pouces

Nous avons été conquis par la GeForce RTX 3050

Avec la GeForce RTX 3050, Nvidia tient ses promesses et propose des performances en Full HD pour un prix vraiment raisonnable. Cette carte graphique d’entrée de gamme est équipée d’un chipset Ampere GA106, d’un décodage matériel du flux de l’AV1 et prend en charge le ray-tracing et le DLSS. Sa consommation est raisonnable et on apprécie son système de refroidissement efficace et ses faibles nuisances sonores. Seule ombre au tableau, les titres faisant appel au ray-tracing sont quasi-jouables, à la condition d'utiliser le DLSS.

Lire : Test GeForce RTX 3050 : le ray-tracing et le DLSS à moins de 300 euros, c’est possible ?

Le Huawei P50 Pro est le meilleur photophone du moment

Le P50 Pro arrive enfin en France et notre test nous a convaincus : Huawei propose un smartphone parfait pour les amoureux de la photo. Nous avons été séduits par son design, les performances du Snapdragon 888 et nous étions ravis de pouvoir enfin profiter de la stéréo sur un smartphone de la gamme P de la marque. Le Huawei P50 Pro est malheureusement toujours privé des services de Google et de la 5G, et son tarif est selon nous encore un peu élevé puisqu’il est disponible au prix de 1199 euros.

Lire : Test Huawei P50 Pro : le roi de la photo n’a pas dit son dernier mot

La Galaxy Tab A8 nous a plutôt déçus…

Même si la Galaxy Tav A8 a l’avantage d’être disponible à partir de 249 euros seulement, Samsung propose ici une tablette qui manque de puissance et qui se limite à une utilisation vraiment basique. On apprécie son design et son autonomie correcte, mais les points positifs s’arrêtent là, d’autant que la concurrence propose bien mieux pour à peine plus cher. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir le test complet de la nouvelle tablette d’entrée de gamme de Samsung.

Lire : Test Samsung Galaxy Tab A8 : une tablette abordable qui accumule les défauts