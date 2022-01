Bitcoin : il gagne 200 000 euros en minant avec des clés USB

Un mineur muni d’une configuration assez peu onéreuse a gagné 6,25 bitcoins, soit 200 000 euros environ. Il a résolu un bloc valide sans l’aide de personne et a remporté toute la récompense. Sa configuration est basée sur neuf clés USB créées pour miner des cryptomonnaies. Il est le troisième en quelques semaines à remporter une belle somme.

En début de mois, nous rapportions dans nos colonnes qu’un Américain avait réussi à acheter un peu moins de 80 cartes graphiques GeForce RTX 3080, celles qui sont particulièrement introuvables, dans le but de miner des cryptomonnaies. Il a complété cet ensemble avec 65 GeForce GTX 1080 Ti. Cela lui aura coûté tout de même 56 000 dollars. Selon le mineur, cette étonnante configuration baptisée Berta 2 serait rentable dans un délai compris entre 4 et 6 mois. Et tout cela en pleine pénurie de cartes graphiques et de composants électroniques.

Évidemment, placer 56 000 dollars d’un coup pour concevoir une plate-forme de minage extrêmement puissante n’est pas donné à tout le monde. Nombreux sont les opportunistes qui souhaitent miner des cryptomonnaies, mais qui n’ont pas les moyens financiers de s’aligner. Pour eux, il existe des solutions plus abordables, mais moins puissantes. C’est le cas du Compac F de Gekkoscience. Il s’agit d’une petite unité de calcul dont la puissance est de 200 gigahashes par seconde, mais qui peut atteindre les 350 gigahashes quand elle est overclockée. Elle coûte 250 dollars.

Ce mineur chanceux a remporté le pactole avec des clés USB

Certains mineurs adoptent donc ces Compac F. Ils en achètent une grappe et les branches en USB sur une ou plusieurs bases prévues pour les alimenter et les contrôler (la base coûte 90 dollars environ). C’est le cas d’un mineur équipé de neuf clés USB de ce type, pour une puissance totale de 86 terahashes par seconde. L'image qui illustre cet article est une photo partagée sur Twitter de sa configuration. Il a pris seul en charge de résoudre un bloc du réseau bitcoin. Et ce bloc s’est trouvé être valide. Il a donc obtenu l’ensemble de la récompense de minage. Soit 6,25 bitcoins.

Le mineur a donc réalisé une très belle opération, puisqu’il a gagné l’équivalent de 215 000 dollars, soit un peu moins de 200 000 euros. Bien sûr, l’histoire ne raconte pas ce qu’il a gagné précédemment et ce que cela lui coûte en énergie. Ni combien de temps il aura attendu pour se voir confier un bloc valide. Car il y a aussi une question de chance. Selon le site Bitcoin Magazine, trois mineurs ont, au mois de janvier, réussi à résoudre un bloc valide en solo. Les deux précédents chanceux ont remporté 270 000 dollars et 260 000 dollars respectivement avec des configurations proches.

