Achetez Microsoft Office 2021 à vie à partir de 13,05€ et Windows à 6,12€ chez Godeal24 !

Profitez de Microsoft Office 2021 Pro Plus pour seulement 13,05€/PC chez Godeal24 et de bien d'autres offres exceptionnelles pendant quelques jours. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

Vous pouvez vous procurer une version permanente de Microsoft Office 2021 Pro Plus pour seulement 13,05€/PC chez Godeal24 ! Le site propose des suites Offices pas chères et authentiques que vous pouvez utiliser sans problème, et ce, à vie. Une fois installée sur votre PC, votre clé n'a pas de date limite et est utilisable tant qu'elle est mise à jour par Microsoft, sans limite de durée.

Godeal24 propose également des licences à vie de Microsoft Office 2021 Famille et Entreprise pour Mac à partir de seulement 37,99€. Toutes les licences vendues sont sûres et fiables. En prime, avec Godeal24, si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation ou de l'installation de votre licence, vous pouvez contacter l'assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7.

Toutes les offres Microsoft Office et Windows à prix mini

Godeal24 propose des licences Microsoft Office à partir de 13,05€ :

Bien que Windows 10 ne soit plus disponible sur la boutique officielle de Microsoft, il est toujours possible de profiter d'une licence sûre et authentique chez Godeal24 pour seulement 7,25€. En prime, cette licence peut profiter de la mise à jour gratuite vers Windows 11.

Voici les offres Windows chez Godeal24 :

Pour encore plus d'économies, tournez-vous vers un pack :

Aussi, avec le code SGO50, vous pouvez profiter de 50% de réduction supplémentaire sur les offres suivantes :

Voir les offres

Et finalement, pour encore plus d'outils informatiques, Godeal24 vous propose :

Profiter de toutes les offres

Comment payer ?

Rendez-vous sur la page de paiement et continuez en tant qu'invité (ou créez un compte). Remplissez ensuite vos informations de facturation.

Sélectionnez CWALLETCO à cette étape et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Confirmer la commande”.

Vous êtes alors redirigé vers cette page. Cliquez sur “Choisir un moyen de paiement”.

Finalement, vous pouvez par exemple choisir Paypal comme moyen de paiement.

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent avec des licences Microsoft, des outils informatiques majeurs et des logiciels de sécurité informatique à prix cassé. Profitez notamment de Windows et Microsoft à des prix imbattables et faites des achats sans tracas grâce à la livraison numérique.

Vos logiciels se retrouvent en effet sur votre boîte mail quelques secondes après votre achat. Godeal24 bénéficie d'une excellente note sur Trustpilot avec 98% d'avis positifs. Le site vous propose en prime un support technique disponible 24h/24 et 7j/7 par email via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.