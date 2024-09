Achetez le Galaxy Z Flip 6 dès 449 €, avec une Galaxy Tab A9+ offerte

Samsung offre en ce moment une Galaxy Tab A9+ d'une valeur de 300 € pour tout achat d'un Z Flip 6 ou d'un Z Fold 6. À cela s'ajoute une réduction allant jusqu'à 300 € sous la forme d'un bonus de reprise.

Si vous avez prévu d'acheter l'un des derniers smartphones pliables de Samsung, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en obtenant “gratuitement” l'une des tablettes les plus appréciées de la marque. La Galaxy Tab A9+ de 128 Go s'ajoute en effet automatiquement au panier pour l'achat d'un Z Flip 6 ou d'un Z Fold 6.

Samsung propose par ailleurs un bonus de reprise de 200 € pour le Z Flip 6 et de 300 € pour le Z Fold 6. Ce bonus est offert sous la forme d'une réduction immédiate au panier.

Jusqu'à 300 € de réduction sur les Galaxy Z Flip 6 ou Z Fold 6

Pour en profiter, il suffit donc d'échanger l'un de vos anciens appareils, même s'il est abimé ou qu'il ne fonctionne plus. Il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur portable, d'une montre connectée ou d'écouteurs sans fil.

Si vous avez l'un de ces appareils qui traine dans un tiroir, c'est l'occasion de vous en débarrasser de la meilleure des manières. Si l'appareil est récent et qu'il est en bon état, Samsung propose jusqu'à 550 € pour vous le racheter.

Le montant du rachat vient s'ajouter au bonus de reprise. Théoriquement, le Galaxy Z Flip 6 pourrait ainsi vous revenir à seulement 449 €. Tout dépend de cote de l'appareil cédé.

Le Galaxy Z Fold 6 quant à lui pourrait vous revenir à 949 € au lieu de 1999 € selon la valeur de rachat. L'offre sur le bonus de reprise est disponible jusqu'au 23 septembre 2024.

Une Galaxy Tab A9+ offerte

Aucune condition n'est requise pour en profiter. La tablette s'ajoute systématiquement au panier si vous achetez le Z Flip 6 ou le Z Fold 6. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre également une coque transparente d'une valeur de 45 € pour le Flip 6.

Pour en venir aux caractéristiques, les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 sont tous les deux équipés du dernier SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec 12 Go de RAM. Leurs écrans sont toujours aussi beaux et ils profitent d'une partie photo de qualité. L'expérience Galaxy AI est aussi au rendez-vous pour vous faciliter la vie dans l'exécution de vos tâches au quotidien.

Vous pouvez lire nos tests respectifs des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 pour tout savoir sur les smartphones pliables de Samsung.

Et pour ce qui est de la Galaxy Tab A9+, c'est une tablette milieu de gamme qui bénéficie d'une bonne qualité de fabrication. Elle dispose d'un écran de 11 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 695 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. De quoi profiter d'une expérience fluide au quotidien.

Cette version de la tablette coûte 299 € habituellement, mais vous pouvez l'avoir pour 0 € grâce à cette offre de Samsung. Celle-ci est valable jusqu'au 23 septembre 2024.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.