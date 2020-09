Achats sur le Play Store : Google va renforcer sa commission de 30%, comme Apple

Google va imposer sa commission Play Store de 30% aux éditeurs d'applications gratuites comprenant des achats intégrés selon Bloomberg. Des applications de premier plan comme Netflix, Spotify et Epic Games, pouvaient en effet jusqu'ici contourner les règles de Google. Les nouvelles mesures seraient officialisées dès la semaine prochaine.

Méchant Apple, gentil Google ? Il semble pourtant, en tout cas lorsque l'on parle des commissions sur leurs magasins d'applications respectifs, que les deux firmes sont finalement sur la même ligne. Les deux pratiquent en effet une commission de 30% sur les applications payantes de leur magasin d'applications. Or jusqu'ici il y a quand même une différence sur les deux magasins. Sur l'App Store, la commission de 30% est imposée assez strictement (à quelques rares exceptions près) aussi bien pour les achats d'applications sur le store que pour les achats In-App dématérialisés, intégrés à l’application.

Commission de 30% sur le Play Store : Google s'aligne sur Apple

Cela a d'ailleurs valu à Apple d'entrer dans un véritable bras de fer contre Epic Games : l'éditeur de Fortnite a été exclu de l'App Store et du Play Store après avoir tenté de contourner les règles autour des achats intégrés avec sa propre monnaie virtuelle. Et a porté l'affaire devant les tribunaux pour faire reconnaître la position monopolistique de Apple sur son store, et le caractère anti-concurrentiel supposé qu'implique l'application d'une commission sur tous les paiements, y compris intégrés.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Apple est critiqué sur ce point. C'est d'ailleurs pourquoi Netflix ne permet plus de s'abonner directement via l’application pour iPhone. De même que Spotify. Pourtant, force est de constater que la situation reste plutôt jusqu'ici en faveur de Apple. Qui peut continuer à faire sa loi dans son écosystème. De l'autre côté, on imagine que Google regarde toute cette affaire avec beaucoup d'attention. Car pour l'heure, Google ne parvient toujours pas à générer avec son Play Store autant que Apple.

Sur les 50 milliards de dollars que représente le marché, Apple est ainsi parvenu dans la première moitié de 2020 à capter près de 65% du chiffre d'affaires total (32,8 milliards de dollars) contre 35% (17,3 milliards) pour Google. Un comble, surtout quand on connaît la part de marché respective des deux écosystèmes : plus de 75% pour Google et moins d'un quart pour Apple. Ainsi à en croire Bloomberg, Google a pour objectif de faire exactement comme Apple et faire respecter beaucoup plus strictement une commission de 30% dans son écosystème, y compris pour les applications intégrées et les abonnements.

Lorsque les nouvelles règles seront en place, les plus gros éditeurs auront un court sursis pour implémenter les changements. Mais à terme, les applications qui tentent de jouer avec les règles seront systématiquement supprimées.

Contacté par Bloomberg, un porte-parole de Google explique : “Android est une plateforme ouverte et permet d'installer plusieurs app stores. En fait, la plupart des appareils Android sont vendus avec deux magasins préinstallés et les utilisateurs peuvent en installer d'autres. Pour les développeurs qui choisissent de distribuer leurs apps sur Google Play, notre politique a toujours été de leur demander d'utiliser le système de paiement du Google Play Store pour enregistrer les paiements intégrés. Nous travaillons en permanence avec nos partenaires pour clarifier ces politiques et s'assurer qu'elles sont appliquées équitablement et de manière raisonnable”.