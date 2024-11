Test Acer Swift 14 2024 : il mise beaucoup sur l’IA, mais il a bien d’autres choses à proposer

Acer a sorti la version 2024 de son Swift 14, son ultra-portable phare de 14 pouces. Si le constructeur met l’IA en avant, il a bien d’autres atouts pour séduire, comme un châssis revu et corrigé, un écran OLED mais surtout un processeur Lunar Lake. De quoi convaincre les utilisateurs en quête de mobilité ?

Chaque constructeur se doit d’avoir son ultra-portable haut de gamme de 14 pouces, un PC à la pointe de la technologie aussi petit que léger. Chez Acer, c’est le Swift 14 qui remplit ce rôle. En 2024, il revient dans une version modernisée.

Acer a réimaginé son produit avec un nouveau châssis, un écran OLED mais aussi un accent mis sur l’IA. L’ordinateur est en effet certifié Copilot+ avec son processeur Lunar Lake. Sa petite particularité ? Il propose des finitions qui mettent en avant cet aspect.

L’Acer Swift 14 fait-il partie des meilleurs ultra-portables du marché ? Est-il le compagnon idéal pour les travailleurs nomades ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Acer Swift 14 2024 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est affiché au tarif unique de 1499 euros (une seule config sous Intel). Un prix cohérent pour ce type de produit avec cette fiche technique, reste maintenant à voir s'il est justifié.

Acer Swift 14 2024 Ecran OLED non tactile de 14 pouces

2880 x 1800 pixels

90Hz Dimensions 31,2 x 21,7 x 1,4 cm Poids 1,26 kg CPU Intel Core Ultra 7 258V GPU Intel Arc RAM 32Go Stockage 1 To Connectique 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

2x USB 4.0 Gen 1 Type-C

1x HDMI 2.1

1x 3.5mm

Prix 1499 euros

C’est la beauté intérieure qui compte

Crevons l’abcès tout de suite : l’Acer Swift 14 n’est pas très beau. Entre ses formes arrondies un peu dépassées, ses trop nombreux autocollants disgracieux placés n’importe comment et sa charnière grossière d’apparence, il n’est pas le beau gosse espéré. Est-ce vraiment grave ? Pas vraiment, étant donné que si on dépasse son physique ingrat, il se montre très agréable à utiliser.

Le Swift 14 2024 se dote d’un tout nouveau châssis bleu nuit (coloris unique) tout en aluminium anodisé. Le capot arrière a le mérite de ne pas être sujet aux traces de doigts ni aux micro-rayures, mais investir dans une sacoche de protection sera tout de même nécessaire pour les travailleurs nomades. Avec ses dimensions de 217 x 312 x 15 mm et son poids de 1,26 kilo, il est parfait pour être trimballé partout.

Côté visuel, Acer fait dans le grand classique. On remarque un étrange logo sur le capot arrière, qui fait penser à une constellation ou à du braille. Il s’agit en réalité d’un sigle mis en avant par la marque pour signifier que le PC est certifié Copilot +, donc axé sur l'IA. C’est discret et ça donne tout de suite le ton.

Pour la connectique, le Swift se montre complet, avec deux ports USB 3.2 Type-C (utilisés pour la charge), deux ports USB 3.2 Type A, mais aussi un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port Jack 3.5 mm. Il est « vie de bureau-proof », excellente nouvelle pour les travailleurs nomades.

Concernant la partie clavier, c’est un quasi sans faute. Les touches sont confortables, avec une course parfaite, une résistance adéquate et un espacement bien pensé. Ecrire avec le Swift 14 (ce que nous faisons en rédigeant ces lignes) s’avère très agréable. Format oblige, pas de pavé numérique mais un rétroéclairage blanc sur trois niveaux. Bien.

On note deux choses intéressantes sur ce clavier. Tout d’abord, on remarque une touche dotée du logo Acer, elle permet d’ouvrir directement le logiciel AcerSense, le HUB intégré dont nous reparlerons plus bas. Le bouton Power, pour sa part, dispose d’un capteur d’empreintes compatible Windows Hello. C'est appréciable pour la sécurité.

Le trackpad, pour sa part, se montre agréable et réactif. Il se distingue réellement par cet étrange logo imprimé. Il s’agit d’un indicateur visuel qui s’illumine quand Copilot est lancé, ou alors quand le NPU travaille. Ça ne sert à rien, mais c’est une idée de design assez sympathique. Acer a vraiment tenu à mettre visuellement en avant l’IA, ce qui est assez original en plus d'être malin.

On note la présence d’une encoche sur le bord supérieur de l'écran. Elle accueille une caméra IR compatible Windows Hello, qui peut être utilisée pour la reconnaissance faciale. Gros avantage, cette caméra propose un cache physique, ce qui est une excellente chose pour la sécurité. Concernant les bords, nous avons mesuré un ratio écran/façade à 87%, ce qui est appréciable au quotidien.

Bien que peu engageant au premier contact, l’Acer Swift 14 se montre très agréable à utiliser. Ce n’est peut-être pas le plus clinquant des ultra-portables, ni même le plus beau, mais il propose quelques idées de design très malignes en plus d’être ergonomique. Reste maintenant à se plonger dans la partie technique du produit afin de voir ce qu’il a dans le ventre.

Un bel écran OLED, qui aurait mérité plus de soin

L’Acer Swift 14 est doté d’un écran OLED de 14 pouces d’une définition de 2880x 1800 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il faut noter qu’il s’agit d’un écran non tactile, ce qui n’est pas un défaut vu que c’est peu utile sur ce format. Sur le papier, nous avons donc quelque chose de costaud.

Nous avons analysé l’écran du Swift 14 2024 à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont globalement bons, mais traînent tout de même de gros défauts. OLED oblige, il dispose d’un contraste infini, avec des noirs profonds et des blancs éclatants. La luminosité est également idéale, à 600 cd/m². Il reste cependant difficile de travailler dehors, la surface brillante de l'écran ne bénéficiant d’aucun traitement contre les reflets. Dommage !

La température des couleurs grimpe à 6300K, donc proche des 6500K de la norme vidéo. L’affichage blanc ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge. En revanche, c’est au niveau de la fidélité colorimétrique que le PC d’Acer pèche. Nous avons mesuré un Delta E moyen à 4,5 (en-dessous de 3 étant bon), avec un écart à presque 9 sur les rouges et les bleus. C’est énorme ! Acer a fait le choix de rendre certaines couleurs fluos afin de donner plus d’impact à l’image. C’est certes flatteur pour la rétine, mais cela pénalise le rendu global. Plus encore, le logiciel AcerSense ne propose pas de profils différents. C’est celui par défaut, et pas un autre. Ceux qui cherchent un PC pour traiter leurs photos peuvent passer leur chemin. Bref, un écran correct, mais au calibrage très perfectible. Un écueil d’autant plus dommageable qu’il était évitable.

Côté audio, le tableau n’est pas très reluisant. Les hauts-parleurs sont situés à l’avant du PC, sous le châssis. Un emplacement peu idéal, puisque le son est propulsé sur les côtés. Il faut ajouter un son déséquilibré, qui manque cruellement de médiums et de bas médiums, ce qui fait penser à une vieille radio. Ce n’est pas étonnant sur un PC portable, mais ce Swift 14 fait partie des mauvais élèves.

Une puissance maîtrisée et une autonomie monstrueuse

L’Acer Swift 14 2024 est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 258V (8 cœurs, 8 threads), un CPU de la nouvelle génération Lunar Lake. Cette dernière ne signe pas un bond en termes de performances pures, mais met l’IA en avant avec un NPU de 47 TOPS. Le PC est épaulé par 32 Go de RAM et dispose d’un SSD NVMe 4.0 de 1 To. Une configuration assez classique pour un ultra-portable.

Suite à notre habituelle session de benchmarks, nos attentes sont confirmées. Le processeur ne fait qu’à peine mieux que l’Ultra 7 de la précédente génération. Des performances loin d’être honteuses. Avec un tel PC, il sera possible de lancer des applications gourmandes, comme Photoshop ou de lourdes feuilles de calcul, et de travailler sereinement.

Et l’IA dans tout ça ? Oui, le Swift 14 (certifié Copilot+) mise dessus, que ce soit sur Photoshop ou sur des logiciels natifs comme Paint. Des usages qui n’ont pour l’instant que peu d’intérêt. L’aspect IA est une notion plus marketing qu’autre chose. Copilot ? Oui, on y accède via une touche, mais ce logiciel n’utilise en rien les capacités du NPU, étant donné que tout se fait en ligne.

Le CPU est accompagné d’un GPU Intel Arc, qui promet de donner un petit coup de boost graphique au PC. Nous n’avons pas là une machine de jeu, évidemment, mais lancer quelques titres peut donner une bonne idée de sa puissance réelle. En définition native, Red Dead Redemption 2 atteint les 22 i/s avec les graphismes réglés en moyen. Baldur’s Gate 3, dans les mêmes conditions, peine à dépasser les 15 i/s. Un jeu moins gourmand comme Zau atteint lui les 60 i/s sans aucun souci. Nous avons donc un peu de puissance, mais qui reste limitée.

Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le Swift 14 sait gérer sa chauffe et son bruit. Sur nos photos thermiques, nous constatons un point chaud à 41 degrés entre le clavier et l’écran, ce qui est très correct. La nuisance sonore est aussi négligeable, puisque nous avons mesuré 40 décibels au maximum. Bref, un PC discret et qui sait rester au frais, soit tout ce qu’on demande à un ultra-portable.

L’amélioration de l’autonomie est l’un des gros argument de cette génération et le Swift 14 en bénéficie. Lors de notre test habituel (vidéo en streaming, Microsoft Edge, luminosité de l’écran calée à 200 cd/m²), nous avons constaté que le PC s’éteignait au bout de 17 heures. C’est excellent ! En travail bureautique plus classique, on dépasse aisément les 15 heures. On peut donc laisser le chargeur (de 300 grammes) sans souci à la maison pour une journée de travail. Pour un ultra-portable, c’est excellent.

Une partie logicielle qui agace

L’Acer Swift 14 tourne évidemment sur Windows 11. L’expérience logicielle n’est toutefois pas optimale. Le constructeur taïwanais fait en effet le choix curieux de préinstaller tout un tas de logiciels et d'applications peu utiles. Des applications telles que Booking, Dropbox ou des jeux. Certes, il est possible de les désinstaller, mais leur présence reste agaçante en plus de prendre inutilement de la place. Une manie que l’on pensait révolue, mais non.

Le Swift 14 dispose d’un logiciel constructeur préinstallé : AcerSense. On y accède via une touche du clavier et il sert de HUB à votre machine. L’application permet, par exemple, de gérer la puissance du processeur, de voir sa température, de choisir un mode pour la batterie ou encore de mettre à jour ses logiciels. Rien que ne font pas les paramètres Windows, en somme. Cett app rend simplement les réglages plus accessibles pour les non initiés.

La partie écran est la plus décevante. Certes, elle permet de régler la luminosité ou encore d’appliquer un filtre bleu, mais pas de choisir un profil colorimétrique, ce que nous avons déjà signalé plus haut. Vraiment dommage ! Bref, un logiciel simple d’utilisation et qui permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités, mais qui manque cruellement d’épaisseur.

Alors, on achète ?

L’Acer Swift 14 2024 est un ultra-portable maîtrisé qui brille par son ergonomie, sa légèreté, sa puissance mais aussi par son autonomie monstre. Des qualités importantes pour un PC qui, autre atout, est vendu à un prix raisonnable.

L’ordinateur d’Acer traîne cependant des vilains défauts qui pourraient freiner plus d’un acheteur. On pense ici au calibrage d’écran peu soigné qui ne siéra pas aux photographes, ou encore aux logiciels pénibles préinstallés. Ajoutons à cela un visuel qui n’est pas aussi clinquant que ceux des PC concurrents. Pour un objet statutaire comme un ultra-book, c'est un peu dommage.

Si vous pouvez passer au-dessus de ces écueils, le Swift 14 propose une expérience agréable et polyvalente. Pas forcément le meilleur ordinateur portable de l’année, mais une valeur sûre. Un bon PC vendu au prix juste.