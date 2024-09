Abonnés Orange ou Sosh, cette nouvelle va vous plaire à coup sûr

L'opérateur Orange a une bonne nouvelle pour tous ses abonnés mobiles, ceux ayant un forfait chez Sosh inclus. Si vous êtes concernés, vous allez être ravi de l'apprendre.



La 5G gagne du terrain en France. On attend toujours le point de bascule qui fera passer la norme mobile devant sa grande sœur la 4G, mais c'est en bonne voie. Avec la mise sur le marché de smartphones compatibles abordables et des forfaits mobiles adaptés de moins en moins chers, la 5G se démocratise rapidement. Histoire de favoriser son adoption (et de désengorger le réseau), des opérateurs ont profité des Jeux olympiques de Paris 2024 pour frapper un grand coup : ils ont offert la 5G à tous leurs clients mobiles.

Si SFR a choisi de le faire en supprimant carrément les forfaits 4G de son catalogue, Orange a mis en place une gratuité éphémère. Toutes les personnes concernées ont ainsi reçu un SMS leur annonçant qu'entre le 3 juin et le 8 septembre 2024, leur forfait basculaient en 5G automatiquement. L'autre message avertissant de la fin de l'opération n'a pourtant pas encore été envoyé à ce jour, 6 septembre, et ce pour une bonne raison.

Les clients Orange et Sosh vont apprécier cette annonce de l'opérateur

Orange a enregistré un trafic mobile record. Lors de deux finales de natation remportées par le toulousain Léon Marchand, il est monté à 1,86 térabit par seconde. Un score impressionnant qui l'est tout autant au global avec 80 000 TO de données téléchargées sur l'ensemble des épreuves.

Fort de ces succès, l'opérateur a pris la décision de prolonger la gratuité de la 5G. Comme l'explique un porte-parole : “Les clients Orange et Sosh qui bénéficient actuellement de l’accès gratuit à la 5G vont continuer à en profiter jusqu’à la fin du mois de septembre“.

Une allonge bienvenue qui achèvera peut-être de convaincre celles et ceux qui hésitent encore à passer à un nouveau forfait. Les abonnés recevront un SMS prévenant de l'arrêt de l'opération à partir du 24 septembre, mais la 5G sera bien gratuite jusqu'au lundi 30. Dès le mardi 1er octobre, les forfaits repasseront en 4G sans démarche de la part des clients.

Source : Numerama