Abonnés Orange : attention à ces frais cachés, l’opérateur les annonce à la fin d’une newsletter sans rapport

L'opérateur Orange met en place de nouveaux frais pour certains de ses abonnés et les annonce de la pire manière qui soit : tout en bas d'une newsletter qui parle d'autres choses et que beaucoup ne liront pas.

Saviez-vous que les fournisseurs d'accès Internet français ont un point commun avec Netflix ou Disney+ ? Ils augmentent régulièrement leurs tarifs sans contrepartie et sans que les clients aient leur mot à dire. Une pratique malheureusement courante qui prend la plupart du temps la forme d'un mail dédié, comme pour SFR et RED au début du mois de septembre. La nouvelle ne fait jamais plaisir, mais au moins il y a peu de risques de la manquer.

Tous les opérateurs n'utilisent pas cette méthode cela dit. Certains annoncent les hausses de tarifs en les greffant à la fin de votre facture du mois par exemple. Plus facile à rater, même si généralement c'est accompagné d'un SMS vous conseillant de bien regarder le document en question. Du côté d'Orange, on innove. Le FAI met en place de nouveaux frais pour certains de ses abonnés fixe et ils ne sont indiqués ni dans un mail dédié, ni sur la facture.

Orange annonce de nouveaux frais dans une newsletter qui n'a rien à voir avec ça

Si vous avez récemment reçu une newsletter Orange intitulée “On vous informe sur votre offre“, vous l'avez sûrement parcouru en vous attendant à une mauvaise nouvelle. Pourtant, il s'agit simplement de conseils en lien avec la cybersécurité : comment créer un mot de passe sûr, effacer sa présence sur les réseaux sociaux… Où est l'information sur votre offre ? Facile, il faut regarder tout en bas du message.

On peut y lire : “Information importante concernant votre offre X : nous vous informons que des frais de 49€ seront applicables à compter du 10 octobre 2024 en cas de changement vers une offre internet au tarif inférieur (hors remises éventuelles)“. Autrement dit, Orange vous fera payer plus cher si vous cherchez à payer moins cher.

S'agissant d'une modification unilatérale de votre contrat, vous avez le droit de résilier votre abonnement sans frais dans les 4 mois suivant la réception de la newsletter. C'est indiqué en plus petit sur cette dernière.