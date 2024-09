Cette nouvelle offre d’Orange promet une meilleure connexion internet à la maison

Orange prépare le lancement d’une nouvelle offre 5G pour améliorer l'accès à internet à domicile. En s’appuyant sur la 5G SA, cette technologie promet d'apporter des performances accrues à la maison.

La 5G continue de se déployer en France, avec une couverture de plus en plus large sur le territoire. Orange a annoncé que 70 % de la population métropolitaine est désormais couverte par son réseau. La 5G classique, dite non standalone (NSA), repose en partie sur les infrastructures 4G pour assurer la transmission des données.

Avec la 5G SA (Standalone), l’ensemble du réseau utilise uniquement des infrastructures 5G, ce qui permet d’améliorer les débits, de réduire les latences et d’offrir une connexion plus stable. Fort de cette technologie utilisée notamment pendant les Jeux Olympiques, Orange prévoit de lancer son offre 5G+ Home le 10 octobre 2024.

L’offre 5G+ Home s'appuie sur le réseau 5G SA d’Orange, qui comprend plus de 10 400 sites en France, principalement sur la bande de fréquences 3,5 GHz. Cette bande est essentielle pour garantir des débits élevés et une meilleure stabilité des connexions, notamment dans les zones denses. L’objectif de cette nouvelle offre est d’améliorer la connectivité à domicile, qu'il s'agisse de partager la connexion entre plusieurs utilisateurs, de regarder des vidéos en streaming ou de jouer en ligne.

La 5G SA permet également de différencier les services proposés aux entreprises et aux particuliers. Orange propose déjà des services basés sur cette technologie pour ses clients professionnels, avec des avantages comme des débits garantis et une gestion prioritaire du flux de données. Cela permet à ces dernières d'avoir accès à une connexion plus fiable, même en période de forte utilisation du réseau.

Orange envisage de lancer de nouvelles offres d’ici 2025, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. L’offre 5G+ Home représente une étape dans cette évolution, en proposant une solution pour améliorer les performances de l'internet à domicile grâce aux technologies de la 5G SA.