Abonnement Canal+ : profitez vite de cette offre à 15,99 € / mois

Avis aux fans de sport, de cinéma ou encore de séries ! Pendant une durée très limitée, le groupe Canal+ propose un abonnement 100% Canal+ à 15,99 euros par mois. Toutes les informations de ce nouveau bon plan TV sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez jusqu'à ce soir, à 23h59, pour bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'abonnement 100% Canal. Dans le cadre de cette vente flash, vous pouvez vous abonner aux 9 chaînes TV du groupe Canal au prix de 15,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. Au-delà de la période de deux ans, le tarif mensuel passera à 32,99 euros (sauf résiliation).

Pour information, cette offre est valable pour deux utilisateurs simultanés et l'option TV+ incluant une cinquantaine de chaînes supplémentaires est offerte pendant deux mois. Les 9 chaînes du groupe Canal sont Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Cinéma, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids.

Avec l'offre 100% Canal, vous avez la possibilité de retrouver des longs-métrages diffusés six mois après leur sortie en salle, des films cultes, des séries Création Originale et internationales exclusives, des documentaires et des contenus jeunesse. Pour les fans de sports, ces derniers pourront voir notamment le choc PSG/Bayern en Ligue des Champions, deux matchs de Ligue 1 Uber Eats par journée, les plus belles affiches de la Premier League anglaise, les rencontres du Top 14, la Formule 1 ou bien encore la Moto GP.