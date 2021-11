Xbox Game Pass : profitez d’un abonnement de 3 mois pour 1 € seulement !

Envie de tester le Xbox Game Pass pour PC à prix très réduit ? En ce début du mois de novembre, les nouveaux clients souhaitant profiter du service de Microsoft ont la possibilité de souscrire à un abonnement de 3 mois pour la modique somme d'un euro.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que la boutique en ligne française Xbox permet à ses nouveaux clients de souscrire à un abonnement de 3 mois au service Xbox Game Pass pour PC pour seulement un euro. Au terme de la période promotionnelle des 3 mois, le prix mensuel du service passera à 9,99 euros. L'abonnement étant sans engagement, il sera possible de le résilier quelques jours avant la fin de l'offre promotionnelle.

Lancé en 2017, le service Xbox Game Pass donne la possibilité de jouer à plus de 100 jeux de qualité sur PC ; de bénéficier de titres Xbox Game Studios le jour de leur sortie, de remises et d'offres pour les membres ; et de profiter de nouveaux jeux sans cesse ajoutés. D'ailleurs, les jeux ajoutés en ce mois de novembre qui sont disponibles sur PC sont les suivants : Moonglow Bay, Minecraft: Java and Bedrock editions, Unpacking, It Takes Two, Kill it with Fire, Forza Horizon 5, Football Manager 2022, Football Manager 2022: Xbox Edition, One Step from Eden, Battlefield 2042 Early Access Trial, Microsoft Flight Simulator et Evil Genius 2 World Domination.