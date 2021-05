Deezer Premium pas cher : l’abonnement 12 mois est à moitié prix chez Veepee

Avis aux fans de musique en tous genres ! Dans le cadre d'une vente flash, Veepee permet à ses membres de profiter d'une offre Deezer Premium à moitié prix pendant 12 mois. Grâce à une réduction de 50%, l'abonnement passe à 60 euros. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible de profiter d'une offre sur la carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois, Veepee donne aussi la possibilité à ses membres de bénéficier d'un tarif préférentiel sur un abonnement au service de streaming musical.

Ainsi, jusqu'au vendredi 14 mai 2021 à 6 heures précises, Deezer Premium est proposé sur le site de ventes privées pour un abonnement de 12 mois au prix de 60 euros au lieu de 119,98 euros. L'offre est réservée aux seuls membres n’ayant jamais souscrit d’abonnement payant Deezer ni bénéficié d’une offre promotionnelle ou période d'essai gratuite. À l'issue de la période promotionnelle de 12 mois, un tarif mensuel de 9,99 euros sera prélevé, sauf résiliation.

Deezer Premium dispose d'un catalogue composé de millions de titres musicaux. Le service peut être utilisé depuis un navigateur Internet ou une application gratuite pour Android et iOS. L'offre Premium mentionnée dans ce bon plan permet d'accéder à des titres en illimité sur mobile, tablette et ordinateur (sans publicité, accessible hors connexion et haute qualité audio).