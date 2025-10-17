À peine sortie, l’Apple Watch SE 3 44mm est à prix cassé, mais il va falloir faire vite !

Dévoilée il y a un mois, l’Apple Watch SE 3 est actuellement proposée à petit prix dans sa version de 44mm. Elle est ainsi à 259€ seulement. Mais attention, cette offre ne va pas durer !

3 ans après la sortie de l’Apple Watch SE 2, la marque à la pomme a sorti la nouvelle génération de sa montre connectée. L’Apple Watch SE 3 vient ainsi apporter son lot de nouveautés.

Normalement en vente à 299€, vous pouvez la trouver à seulement 259€ sur la version italienne d’Amazon. Et bonne nouvelle, la livraison en France est rapide et ne coûte que 4,88€. En plus, le produit est vendu et expédié par Amazon et vous avez 14 jours pour le retourner si finalement il ne vous convient pas.

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch SE 3 ?

La famille des montres connectées de la marque à la pomme s'est agrandie avec la récente sortie de l'Apple Watch SE 3. Ce nouveau modèle est désormais propulsé par la puce S10, identique à celle présente dans la Watch Series 10. Ce changement marque une hausse significative des performances, tout en ouvrant la voie à de nouvelles fonctions santé comme la détection de l’apnée du sommeil et l’affichage d’un score de qualité du sommeil pour un suivi plus précis de vos nuits.

Autre évolution majeure : l’écran adopte enfin le mode Always-On, ce qui vous permet de consulter l’heure et les notifications sans activer la montre. Au quotidien, l'intégration de Siri améliore nettement le confort d’utilisation. Ainsi, vous n'avez plus besoin d’iPhone à portée de main pour interagir avec l’assistant vocal. L’ergonomie profite également de nouveaux gestes intuitifs, le double tapotement du pouce et de l’index pour exécuter une action, et un mouvement du poignet pour rejeter un appel ou une notification.

La version avec un écran de 44mm et un espace de stockage de 64 Go est actuellement affichée à 259€. Ne tardez pas pour en profiter, cette offre va rapidement expirée !