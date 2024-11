À -50%, cette récente TV Samsung 4K QLED de 65 pouces passe à prix sacrifié avant le Black Friday !

Nul besoin d’attendre le Black Friday pour vous équiper d’une excellente TV à petit prix ! Voici un bon plan qu’on croise rarement. Il s’agit d’une TV 4K QLED de 65 pouces signée Samsung qui se retrouve à seulement 799 € au lieu de 1699 € ! Et vous obtenez cette offre exceptionnelle en cumulant la promotion de la Fnac avec l’offre de remboursement Samsung.

Une TV récente 4K QLED de 65 pouces à seulement 799 € ? C’est ce que vous propose actuellement la Fnac. La Samsung TQ65Q80D 2024 de 165 cm est actuellement affichée à 999 € au lieu de 1 699 €. Et bonne nouvelle, ce modèle est éligible avec l’offre remboursement de 200 € proposé par Samsung (voir les conditions ici). Cela représente au final une baisse de prix de près de 50%. C’est une offre à ne pas manquer !

Ce modèle de 65 pouces est doté d’un puissant processeur NQ4 AI Gen2 qui associe performances et IA. Grâce à la technologie d'upscaling, vous pourrez apprécier tous vos contenus en 4K pour une expérience visuelle optimale. C’est idéal pour regarder des films, des séries ou profiter de vos sessions gaming dans les meilleures conditions.

La TV 4K Samsung TQ65Q80D embarque par ailleurs un large écran de 165 cm qui profite d’une résolution de 3840 x 2160 pixels. Ce modèle bénéficie de la technologie QLED avec les Quantum Dots qui vous offrent des images éclatantes, des noirs profonds, contrastés et une luminosité élevée.

Grâce à la technologie Motion Xcelerator, la dalle peut profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images sont donc fluides, parfaites pour les films d’action par exemple.

Du coté des connectiques, ce modèle est généreux puisqu’il dispose de 4 ports HDMI, d’un port Ethernet et de 2 port USB. Elle est également compatible avec le Wifi et le Bluetooth. Cette TV est donc adaptée aux consoles nouvelle génération avec son excellente réactivité et fluidité de jeu. Vous pouvez d’ailleurs accéder à la plateforme Gaming Hub qui regroupe entre autres l’application Xbox et les applications de Cloud Gaming NVIDIA GeForce NOW, Blaknut, Antstream. Enfin, cette smart TV connectée vous permet d’accéder à vos nombreux contenus en streaming. Vous avez également accès à plus de 130 chaînes gratuites, y compris Samsung TV plus chaînes Premium.