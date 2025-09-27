Steam vous prévient si un jeu n’est pas compatible avec votre PC

Vous ne pourrez pas jouer à Call of Duty Black Ops 7 ou à Battlefield 6 sur PC si votre machine ne dispose pas d'un certain composant de sécurité, Steam vous dit si votre ordinateur est compatible ou pas.

De plus en plus de jeux vont imposer de nouvelles restrictions techniques sur PC pour pouvoir être lancés. Afin de lutter contre le phénomène de triche, véritable gangrène des titres multijoueur, les éditeurs vont serrer la vis. Certains d'entre vont désormais rendre obligatoire la présence de la technologie Secure Boot et de la puce de sécurité TPM 2.0 sur les ordinateurs pour être en mesure de jouer. Ce sera par exemple le cas de Call of Duty Black Ops 7 et de Battlefield 6, qui sortent dans les prochaines semaines.

Steam s'adapte à cette nouvelle tendance et déploie une fonctionnalité qui va permettre aux joueurs de savoir si leur PC est compatible ou non avec un jeu multi qui a recours à un système anti-triche basé sur Secure Boot et TPM 2.0. “Ajout de la détection de l'activation du Secure Boot et d'un module TPM sur la machine actuelle. Ces informations sont affichées sous Aide > Informations système. Elles sont désormais également collectées lors de l'inscription à l'enquête sur le matériel Steam”, explique Valve dans le patch notes pour la version bêta du client Steam sur Windows.

Steam prend en compte les nouvelles mesures anti-triche

La fonctionnalité est donc déjà disponible sur la bêta de Steam et ne devrait pas tarder à être déployée sur une version stable. On imagine que l'idée est d'être prêt pour la sortie des deux mastodontes du FPS, Call of Duty Black Ops 7 le 14 novembre prochain, et Battlefield 6 dès le 10 octobre 2025.

D'une manière générale, sachez que si vous êtes sur Windows 11, votre PC dispose normalement du Secure Boot et d'un module de sécurité TPM 2.0. De nombreux ordinateurs sous Windows 10 ou version antérieure ne sont d'ailleurs officiellement pas compatibles avec Windows 11 à cause de l'absence de puce TPM 2.0, plutôt que de limitations au niveau du CPU ou de la mémoire.

Voici d'autres nouveautés récentes sur Steam en bêta :

Affichage à contraste élevé amélioré dans la recherche de liste de jeux et le panneau de filtrage des applications

Amélioration des performances lorsque l'enregistrement est activé pour certains jeux utilisant le rendu Vulkan