Google déploie son offre d’Internet par la fibre à 5 Gb/s dans quatre villes américaines

Google Fiber commercialise son offre d’Internet à 5 Gb/s par la fibre aux États-Unis. Les quatre villes étasuniennes élues profiteront de trois abonnements proposant respectivement des connexions à 1, 2 ou 5 Gb/s. Une proposition intéressante pour certaines catégories de la population, malgré son tarif élevé.

Alphabet commercialise enfin Google Fiber, une offre d’Internet par la fibre optique à l’étude depuis 2012. Dès aujourd’hui, certains abonnés Google Fiber pourront choisir un plan à 5 Gb/s en débit descendant et montant à 125 $ par mois, en plus des abonnements 1 et 2 Gb/s déjà proposés pour respectivement 70 $ et 100 $ mensuels.

S’il n’est pas rare en France de profiter de débits descendants allant jusqu’à 8 Gb/s, il n’est pas commun de bénéficier de vitesses d’upload aussi rapides que celles garanties par Google Fiber. Quand ce dernier promet un débit symétrique à 5 Gb/s, les flux montants en fibre optique des opérateurs français en janvier 2023 se hissent au mieux à 350,39 Mb/s (chez Free, mesuré par DegroupTest) : en envoi, la connexion de Google est quatorze fois plus rapide.

Google Fiber propose un abonnement 8 Gb/s à 125 $ par mois

Google Fiber sera tout particulièrement adapté à la consommation Internet des familles nombreuses et autres établissements d’accueil. Un très bon débit montant est d’autant plus important dans un pays où, selon les experts, chaque foyer compte une moyenne de 16 à 22 appareils connectés, en tenant compte des smartphones, consoles de jeu, PC et autres appareils électroménagers intelligents. À l’heure où les conférences Zoom, les appels vidéo WhatsApp à 32 participants et du cloud gaming, les exigences en gros débit Internet sont toujours plus fortes.

Pour 125 $ par mois, Google Fiber garantira un débit symétrique de 5 Gb/s aux résidents de Salt Lake City, Provo, West Des Moines et Kansas City. Pour cette somme, Alphabet leur fournira gracieusement un routeur Wifi 6 et jusqu’à 2 routeurs Wifi Mesh. Google n’a pas dévoilé ses intentions concernant le déploiement de ce programme en d'autres endroits, mais étudie la possibilité de proposer bientôt un plan à 8 Gb/s.

Source : 9 To 5 Google