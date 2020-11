5G : lancement aujourd’hui en France mais personne n’y a accès

c. Ce mercredi 18 novembre 2020, les fréquences 5G qui permettront de se connecter au réseau du futur sont finalement activées. Dans les faits, il faudra plutôt attendre le mois de décembre pour profiter de la 5G avec un smartphone compatible.

Á partir du mercredi 18 novembre 2020, Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues Télécom sont autorisés à émettre sur la bande de fréquence 3,5 GHz. En théorie, cette autorisation signe le coup d'envoi de la 5G dans l'Hexagone. Les opérateurs sont donc en mesure d'afficher le logo 5G sur les smartphones compatibles et reliés à un abonnement 5G.

Sans surprise, le logo 5G n'apparaît que sur les smartphones situés dans une zone couverte par la 5G. Pour l'heure, seules neufs villes de France sont concernées : Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rouen.

Sur le même sujet : Free obtient la meilleure place sur le 3,5 GHz, son réseau 5G sera plus stable

Une date de lancement symbolique plutôt que pratique

Mais en pratique, personne n'a encore accès à la 5G, même les utilisateurs résidents dans une des villes couvertes et équipés d'un smartphone compatible. La date du 18 novembre, annoncée par l'Arcep il y a quelques semaines, est avant tout symbolique, rapportent nos confrères d'Europe 1. Concrètement, les opérateurs ne sont pas prêts à lancer la 5G en France dès aujourd'hui. Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile attendent encorne une ultime autorisation de la part de l’Agence nationale des fréquences radio.

De même, les opérateurs doivent aussi négocier avec les autorités municipales des villes concernées. Bien décidés à freiner le déploiement du réseau mobile, certains maires ralentissent les négociations avec les télécoms. C'est notamment le cas des édiles de Lille, une des villes où le déploiement du réseau est le plus avancé. “On pourrait se passer de leur autorisation puisqu'il s'agit pour l'instant simplement de convertir des antennes 4G en 5G. Mais dans le climat actuel, ce serait contre-productif. Ça prend du temps mais on préfère discuter avec les élus” avance Bouygues Télécom.

Malgré ces derniers obstacles, les opérateurs assurent que lancement effectif du réseau 5G est imminent. Interrogé par Europe1, SFR assure que le réseau mobile sera activé dans quelques jours. De son côté, Orange table plutôt pour un lancement début décembre. Mais d'après Stéphane Richard, PDG d'Orange, c'est plutôt “un sujet de 2021, du premier semestre et surtout du second semestre”. Free Mobile et Bouygues Télécom sont restés silencieux.

Source : Europe1