5G : selon Xiaomi, elle est 20% plus énergivore que la 4G

On le sait, la 5G est plus énergivore que la 4G, mais dans quelle proportion exactement ? Xiaomi répondu à la question à travers son vice-président Lu Weibing qui est aussi le responsable de la filiale Redmi.

La 5G n’a pas que des avantages. Si elle permet de profiter de débits nettement améliorés en plus de réduire la latence du réseau, elle consomme aussi plus de batteries que la 4G. Pour ne pas affecter l’autonomie de leurs derniers haut de gamme compatibles 5G, les constructeurs sont contraints d’opter pour une plus grosse batterie.

Le nouveau Redmi K30 Pro dispose par exemple d’une batterie de 4700 mAh contre 4000 mAh pour le Redmi K20 Pro de l’année dernière. Cela représente une hausse de l’ordre de 18%. Lors d’une séance de question-réponse organisée sur son compte Weibo, le VP de Xiaomi a expliqué qu’un smartphone 5G est en moyenne 20% plus énergivore que son équivalent 4G, toutes choses étant égales par ailleurs.

40% d’écart entre un smartphone milieu de gamme et un haut de gamme 5G

Lu Weibing est allé plus loin. Il explique que les processeurs phares de la série Snapdragon 800 de Qualcomm consomment 20% de batterie de plus que les SoC milieu de gamme de la série Snapdragon 700. Lorsqu’on ajoute ces 20% aux autres 20%, un smartphone 5G haut de gamme consomme jusqu’à 40% d’énergie de plus qu’un modèle milieu de gamme avec la 4G.

Xiaomi a dû user de plusieurs astuces pour faire de place à l’intérieur du Redmi K30 Pro, étant donné que le module de la caméra pop-up occupe beaucoup d’espace. « Nous avons adopté par exemple un design en sandwich pour la carte mère et un écran ultra-fin (0,3 mm) pour ménager de la place pour la batterie ».

La plupart des smartphones 5G du moment ont une batterie de 4000 à 4400 mAh selon Lu Weibing. Avec 4700 mAh, le Redmi K30 Pro fait donc mieux que plusieurs modèles de la concurrence. Il reste toutefois derrière le Galaxy S20 Ultra 5G qui embarque une grosse batterie de 5000 mAh.