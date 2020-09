5G : Orange dévoilerait des forfaits entre 30 € à 80 € par mois jeudi 8 octobre

Orange serait sur le point d'annoncer une nouvelle grille tarifaire avec plusieurs forfaits 5G. L'opérateur aurait choisi un placement tarifaire allant de 29,99 € à 79,99 € par mois pour l'abonnement le plus complet avec data illimitée.

Nos confrères de iGeneration révèlent que l'opérateur Orange est sur le point de lancer ses premiers forfaits 5G. Une mise à jour profonde de la grille tarifaire serait en effet fixée le jeudi 8 octobre 2020. La nouvelle grille tarifaire serait ainsi divisée pour la première fois entre des forfaits 4G et des forfaits 5G. Dans le détail, le prix des forfaits oscillerait entre 29,99 € et 79,99 € par mois pour les clients Open (entre 39,99 € et 94,99 € pour les autres).

Les premiers forfaits 5G Orange seraient effectivement nettement plus chers

Le forfait 5G le moins cher proposerait 70 Go de data, tandis que le forfait 4G le plus cher proposerait 80 Go de data. Il semble qu‘il faudra donc passer sur un forfait 5G pour profiter d'enveloppes data au-delà de 80 Go. En outre, le forfait 5G le plus cher (79,99 € / 94,99 € par mois) aura une enveloppe data illimitée. Le patron de Orange Stéphane Richard avait averti en début d'année que les forfaits 5G seraient nécessairement plus chers que leurs équivalents 4G.

Actuellement Orange propose des forfaits 4G dès 19,99 € (9,99 € / moins pour les clients Open) pour une enveloppe de 70 Go et jusqu'à 64,99 € (49,99 € / mois pour les clients Open) pour une enveloppe data de 120 Go. On est donc sur une augmentation plutôt importante si cela se confirme. Il reste évidemment aussi quelques inconnues, comme l'enveloppe data à l'étranger tout particulièrement du forfait illimité.

Actuellement seul Bouygues a dévoilé des forfaits “compatibles 5G vers fin 2020”. On trouve plusieurs offres dont un forfait 50 Go à 15,99 € par mois pendant 12 mois puis 30,99 € ou 10,99 € par mois pendant 12 mois puis 25,99 € pour les clients Bbox. Et un forfait 80 Go à 21,99 € puis 36,99 € au bout de 12 mois ou 14,99 € puis 29,99 € pour les clients Bbox. 20 Go de data sont utilisables en Europe pour le premier forfait contre 25 Go pour le second.

Les offres 5G sont, chez Bouygues, avec engagement sur 12 mois. SFR et Free doivent de leur côté encore faire des annonces autour de leurs forfaits 5G. Que pensez-vous de ce qui se dessine autour des premiers forfaits 5G ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.